Özpet, Türkiye'nin ilk vegan şişesini üretecek

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanıldığı 100 milyon liralık çevreci bir yatırımla bölgenin en büyük plastik ambalaj tesisini kurmaya hazırlanan Özpet Ambalaj Grubu, Türkiye’de vegan şişe (PLA) üretecek. Firma, vegan şişenin mısır ve şeker kamışından elde edilen biyobozunur hammaddesini, Türkiye distribütörlüğünü aldığı Fransız bir firmadan alacak. Özpet, bir yandan kendisi gıda üreticileri için vegan şişe üretecek, bir yandan da vegan şişe üretmek isteyen ambalaj firmalarına hammadde temin edecek. 75 günde doğada eriyebilen ve tüm sıvı gıda ürünlerinde kullanılabilen çevre dostu ambalajın dünyada kullanımının hızla arttığına dikkat çeken Özpet Yönetim Kurulu Başkanı Selim Özsoy, “Bu geri dönüşümde ayrı bir kulvar. Geri dönüştürülmeye ihtiyaç duymayan ancak dönüştürülebilen de bir ürün. Ürün tek atık olarak 75 günde doğada eriyebiliyor. Farklı atıklarla temas etmediği sürece yeniden dönüşüme girebiliyor. Ayrıca raf ömrü de uzun bir ürün. İngiltere ve Fransa’da çok yoğun kullanılıyor. İlk olarak gıda sektörüne yönelik üretimle başlayacağız. Türkiye’de uluslararası alanda faaliyet gösteren firmalar için üretim anlaşması yaptık” şeklinde konuştu.

Dünyada çevre koruma bilinci ve atık farkındalığının artması ile birlikte tüketim anlayışlarının da değiştiğini kaydeden Selim Özsoy, üretici firmalarının da bu değişimden etkileneceğini ve çevre dostu ürünlerin zorunluluk olacağını söyledi. İlk etapta ayda 100 tonluk PLA hammaddesi için anlaşma yaptıklarını ve Türkiye’deki gıda üreticilerini vegan şişe ile tanıştırmayı amaçladıklarını kaydeden Özsoy, şöyle devam etti: “Bitkisel bazlı bir ürün olması nedeniyle maliyeti yüksek ancak bu maliyeti sübvanse edilebilecek seviyede. Ürünlerini vegan şişede ambalajlayan firmalar, bu maliyeti tüketiciye yansıtmayacak. Hedefimiz, gıdaların daha sağlıklı ve güvenilir şekilde tüketiciye ulaşmasını sağlamak aynı zamanda plastik atıkların çevreye verdiği zararı en aza indirmek. Türkiye’de bu bilincin hem tüketici hem de üretici tarafında artmasını istiyoruz. Vegan şişe ve ambalajı ile ilgili yurtdışından da ciddi talepler alıyoruz. Yeni yatırımımızın tamamlanması ile birlikte vegan ambalaj üretimine ağırlık vereceğiz.”

Üç fabrika birleştirilecek

Selim Özsoy, Afyonkarahisar’da halen faaliyette olan 3 ayrı fabrikalarını bir araya getirmek üzere Merkez OSB’de 20 bin m2’si kapalı olmak üzere toplam 32 bin m2 ’lik alanda 100 milyon liralık yatırımla yeni fabrika yatırımına başladıklarını ve bu fabrikanın bölgenin en büyük ambalaj yatırımı olduğunun altını çizerek şunları söyledi:” İnovasyon anlamında üretimi artıran, daha az karbon salınımı yapan, verimliliği ve teknolojisi yüksek bir fabrika yapmayı planlıyoruz. 60 milyon lirası sadece bina yatırımı olmak üzere toplama 100 milyon liralık bir yatırım olacak. 2023 yılında yeni fabrikamızda üretime başlamayı planlıyoruz. Bu yatırımla aylık üretim kapasitemiz 2 bin ton olacak. Fabrika yatırımı için doğru zamanı bekliyorduk. Bazı krizler fırsatlara eşlik edebilir. Yatırımların durduğu bir dönemde biz yatırım yapma kararı aldık.”

"Inhouse modeli ile dünyada büyümeye devam ediyoruz"

Inhouse üretim modeliyle özellikle Amerika pazarın ciddi bir ilerleme kaydettik. Kuzey Amerika’da faaliyet gösteren büyük bir firmanın meyve suyu şişelerinin yarı mamüllerini buradan gönderiyoruz. Vegan şişe üretimini de bu yöntemle yurtdışına taşımaya hazırlanıyoruz” diyerek Özpet’in yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri hakkında bilgi veren Selim Özsoy, şöyle konuştu: “Sektörde 20 yılı aşkın tecrübesi ile gıda üreticilerine PE ve PET ambalaj üretimi ve tedariki yapan bir firma olarak, son yıllarda yenilikçi ürünler geliştirmeye odaklandık. Yakın zamanda sağlıklı ve güvenilir ambalaj kapağı üretimine de ağırlık vereceğiz”