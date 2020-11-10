Özsüt 60 yeni mağazaya 85 milyon TL yatırım yapacak

10 Kasım 2020

Yener KARADENİZ

Yüzde 70’i 2014’te Infinity Invest Holding’e satılan ve 2019’da tamamı yeniden markanın ikinci kuşak temsilcisi İbrahim Urlulu tarafından geri alınan Özsüt, 2021’de yatırım atağına hazırlanıyor. Bu yılı 12 yeni mağaza ve 180 milyon TL ciro ile kapatmayı planlayan şirket, önümüzdeki yıl yeni markası Bonton ile birlikte hem yurtiçi hem de yurtdışında toplamda 60 mazağa açacak ve 85 milyon TL yatırım yapacak. Özsüt Genel Müdürü Latif Aral, 2019 yılında Infinity Holding’den geri aldıktan sonra markanın hızlı bir büyüme grafiği çizdiğini söyledi. Bu yılı yüzde 40’a yakın büyüme ile kapatacakları bilgisini veren Aral, “Mağazalarımız yaz aylarında başarılı performans sergilediler. Ekim ayında mağaza satışlarımızı 2019 ekim ayına göre yüzde 15 artırdık. Pandemi öncesinin de üstüne çıktık. Burada cadde mağazalarımız ve açık alanlı AVM mağazalarımız önemli rol oynadı. Kapalı AVM’lerde yer alan şubelerimiz ise hala pandemi öncesinin gerisinde. Bu nedenle bu tarz alanlarda yer alan 2-3 adet mağazamızı kapattık” dedi. Bugün 145 mağazaya ulaşan Özsüt, cirosunun yüzde 50-55’ini kurumsal kanaldan, yani marketlerden elde ediyor. Aral, mağazaların kapalı kaldığı dönemde satış kayıplarını bu kanaldaki satışlar ile telafi ettiklerini anlattı.

25 Bonton mağazası açılacak

Öte yandan Özsüt, yeni markası Bonton için de girişimlerini sürdürüyor. Özsüt mağazalarına göre daha küçük metrekareli alanlarda hizmet verecek olan Bonton’u yatırımcı dostu marka olarak tanımlayan Aral, markanın ilk mağazasının ise yeni yılda açılacağını anlattı. Aral, şu bilgileri paylaştı: “Bonton, Özsüt’e göre daha ikincil lokasyonlarda olacak. 150 bin TL isim hakkı ile franchise vereceğiz. Pandemiye rağmen halihazırda 20’den fazla yatırımcıdan talep aldık. 2021’de 25 Bonton mağazası açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Aral, yıl sonunda İzmir’de kendi siteleri üzerinden online satışa da başlayacaklarını kaydetti.

Körfez ülkelerine giriyor

Özsüt, şu an yurtdışında sadece Azerbaycan’da bulunuyor. Marka, ülkede 4 adet şube ile hizmet veriyor. Latif Aral, yeni yılda bulundukları ülke sayısını artırmaya yönelik girişimleri de hızlandıracaklarını aktardı. Aral, “Körfez ülkeleri ile temas halindeyiz. Birçok aday ile görüştük. Bölgede önümüzdeki yıl 15 mağaza açmayı hedefliyoruz. Daha uzun vadede ise Avrupa’da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları Almanya, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde olacağız” dedi. Aral’ın verdiği bilgilere göre, Bonton mağazalarının toplam yatırım bedeli 500-600 bin TL civarında iken, Özsüt mağazalarının yatırım bedeli ise 1-1,25 milyon TL civarında seyrediyor. Söz konusu yatırımın yurtdışında mağaza başına bedeli ise 400 bin dolar seviyesinde.