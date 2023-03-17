Özsüt’ten Azerbaycan’da yeni şube açılışı

Bu sene 85. yılını kutlayan Özsüt, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan mağazalarının yanı sıra yurt dışında da büyümeye devam ediyor. İlk yurt dışı şubesini 2014 yılında Azerbaycan’da açan marka, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle 9 yıl içinde mağaza sayısını 7’ye çıkardı. Özsüt’ün yurtdışı hedeflerinde yakın zamanda Azerbaycan’daki şube sayısını sekize çıkarmak ve Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri öncelikli olmak üzere Avrupa ve Balkanlar’da varlık göstermek yer alıyor.

1938’de İzmir’de kuruldu

1938 yılında İzmir’in Kemeraltı semtinde 16 metrekarelik küçük bir dükkânda faaliyetine başlayan Özsüt, 85’inci yılında yurt içinde ve yurt dışında büyümeye devam ediyor. İlk kez 2014 yılında Azerbaycan’a mutluluk tadında ürünler ulaştıran Özsüt, Atatürk Parkı, Gençlik Mall, Elimler, Kış Parkı, Targovy, Sumgayıt’tan sonra 7’nci şubesini Khırdalan’da açtı. Şubat sonu itibari ile Khırdalan’da misafirlerini ağırlamaya başlayan Özsüt, böylelikle Azerbaycan’da 9 yılda 7 mağazaya ulaştı.

Yaz ve kış menüsü mevcut

Cadde üzerinde konumlanan yeni mağaza, geniş ve ferah bir açık alana sahip. Özsüt ustalarının tarifleriyle ağırlanan misafirler, dünya mutfağı tatlarını deneyimleyebiliyor. Lezzetlerini Azeri misafirlerinin beğenisine sunan Özsüt, taze, doğal çiftlik sütü ile hazırladığı sütlü ve şerbetli tatları müşterilerine sunuyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan sütlü tatlılarda kazandibi, sütlaç, keşkül, tavukgöğsü, profiterol, pastalarda karaorman ve moda serileri, şerbetli tatlılarda ekmek kadayıfı, peynir tatlısı ve asansör gibi tatlılar yer alıyor.Yaz ve kış olmak üzere yılda iki kez değişen menüyle birlikte yeni tarifler de ekleniyor. Özsüt’ün dondurma ve pastaları Azeri misafirlerin en çok tercih ettiklerinin başında geliyor.

Yurtdışı hedeflerinde yakın zamanda Azerbaycan’daki şube sayısını sekize çıkarmak olan Özsüt, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri öncelikli olmak üzere Avrupa ve Balkanlar’da varlık göstermek için görüşmelerine devam ediyor.