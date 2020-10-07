Öztaş Metal’in freeze dry makineleri yıl sonunda piyasada

07 Ekim 2020

AHMET USMAN-MANİSA

Greencooler markası ile dört yıl önce ticari buzdolapları üreterek soğutma sektörüne giren Öztaş Metal Solutions, ürün yelpazesini yüksek teknolojili soğutucularla genişletti. 2019’da dondurarak kurutma olarak da bilinen freeze dry teknolojisine sahip makinelerin laboratuvar tiplerini pazara sunan firma, yıl sonunda günlük 150 kilogram kapasiteye sahip endüstriyel tip freeze dry makinelerini piyasaya sokacak.

Gıda ve sağlık sektöründe kullanılan freeze dry makinelerini geliştirmeye 2008’de karar verdiklerini belirten Öztaş Metal Solutions Genel Müdürü Ersin Öztaş, “Bu teknolojide ürün eksi 40 dereceye kadar donduruluyor, daha sonra artı 50 dereceye kadar ısıtılırken 200 millitorr’lara kadar vakumla içindeki sıvı çekilerek kurutuluyor. Geçen yılın ortasında pazara sunduğumuz bu makinelerin Türkiye’deki ilk üreticisiyiz. 25 civarında laboratuvar tipi makinemiz piyasada kullanılıyor. Bu yıl sonunda günlük 150 kilogram kapasiteli endüstriyel makineleri pazara sunacağız. 2021’in altıncı ayında 350 kg, 2021 sonunda 600 kg ve 2022’de bir tonluk makineyi üreterek iki yılda ürün gamımızı tamamlayacağız. Ayrıca 5 kilogram kapasiteli, ev tipi dediğimiz ürün üzerine de çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Söz konusu teknolojiyle ürünlerin vitamin ve mineral değerlerinin yüzde 96-98 oranında korunduğunu söyleyen Öztaş, “Kurutma esnasında dış etkilere maruz kalmıyor, toksin üremiyor. Ürün suyla buluştuğunda yüzde 96 oranında orijinaline dönüyor. Doğru paketlenerek 2 ile 25 yıl rafta kalabiliyor. Bu teknolojiyle ilgili Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması projelerinde çalışma yürütüyoruz. Örneğin 8 Euro olan 10 kg çilek, bu yöntemle kurutulduğunda 1 kg’ye düşüyor ama 1 kilogramı 28 Euro’ya satılıyor. Yani fiyatı 3 katından fazla artıyor. Bu yöntemle sadece bitkisel ürünler değil etten, pişmiş yemeğe, hayvan mamasından fitoterapiye kadar pek çok alanda kurutma yapılabiliyor” diye konuştu.