Özyeğin, Mango'nun Rusya birimini alıyor

Kerim ÜLKER

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Moskova'ya uygulanan ambargo, Türk şirketleri için fırsat yaratıyor. Dünyaca ünlü markalarının Rusya'daki tesisini satın alanlar arasında Koç Grubu'na bağlı Arçelik, ayakkabı üreticisi Flo ve Hüsnü Özyeğin'in yönettiği Fiba Holding dikkat çekiyor. Daha önce Rusya'dan çıkan Marks & Spencer'ın ülkedeki varlıklarını alan Özyeğin şimdi de İspanyol giyim devi Mango ile masada. Anlaşma sağlanırsa, Özyeğin Mango'nun Rusya operasyonlarını yönetecek. Rusya'nın önde gelen yayınlarından Vedomosti'nin haberine göre, Türkiye'den Fiba Retail, İspanyol giyim zinciri Mango'nun Rusya'daki yeni franchise ortağı olmak için görüşmelerde bulunuyor. Bilindiği üzere Mango, Mart ayında Rusya'da 55 mağazada operasyonları askıya aldı, ancak 53 franchise satış noktası çalışmaya devam etti. İspanyol dev, Haziran ayında piyasadan ayrılma ve operasyonları franchise alanlara ve yerel ortaklara devretme planlarını açıkladı.

Mango'nun 48 mağazası vardı

Daha önce de Özyeğin'e ait Fiba Holding, Marks & Spencer'ın Rusya'daki franchise ortağıydı ve ülke genelinde 48 mağaza işletiyordu. Plana göre Özyeğin, İngiliz devin mağazalarının yerine Mango açmayı düşünüyor.