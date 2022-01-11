PackUpp, 3. yatırımını 50 Milyon dolar değerlemeyle tamamladı

PackUpp, Seri A öncesi üçüncü yatırım turunu tamamladı. Mevcut yatırımcıların yanı sıra yüzde 35 oranında yeni yatırımcının da yer aldığı 3. turunda şirket değerlemesi 50 milyon dolara yükseldi.

Üçüncü yatırım turunu değerlendiren PackUpp Kurucu Ortağı ve CEO’su Semih Emre Özcan, “Türkiye’de tamamladığımız üçüncü yatırım turundan sonra rotamızı hem yatırım hem operasyonda Avrupa ve ABD pazarlarına çeviriyoruz. PackUpp’la ilgilenen özellikle yurt dışından çok sayıda büyük fonlar ve girişim sermayeleri bulunuyor. İngiltere, Almanya, Belçika ve İspanya’daki Avrupalı fonların yanı sıra ABD’de özellikle San Francisco’da Silikon Vadisi’nden, Los Angeles, New York ve Texas’a kadar çok sayıda yabancı yatırımcı adaylarıyla görüşüyoruz. Diğer yandan hızlı teslimat ve lojistik teknolojilerinde Türkiye’nin güçlü konumu Asya ve Orta Doğu’dan fonların da PackUpp’a ilgisini artırıyor.” dedi.

"Kaynak, teknoloji ve yurt dışı açılımına harcanacak"

2022 yılı ortasında planlanan dördüncü yatırım turunun Seri A turu olarak yurt dışı odağıyla gerçekleşeceğini dile getiren PackUpp’ın Kurucu ortağı ve COO’su Rıdvan Göçemen şunları kaydetti: “2021 yılı aralık ayı sonunda gerçekleştirdiğimiz üçüncü yatırım turuyla birlikte e-ticaret hızlı teslimat sektöründe çıtayı çok daha üst seviyelere taşıyacağız. Bu dönemde Türkiye’de rekor seviyede büyüme gerçekleştiren e-ticaret ve online alışverişle birlikte hızlı teslimat alanında öncü ve yenilikçi konumumuzu güçlendirerek liderliğimizi korumaya devam edeceğiz. Şirketin kuruluşundan bu yana hedefimiz PackUpp’ı e-ticaret teslimatında dünyadaki en teknolojik, kaliteli ve hızlı ilk 10 teslimat teknoloji firmasından birisi yaparak Türkiye’nin E-ticaret hızlı teslimat sektöründeki ilk “Unicornu”nu çıkartmak. Bu nedenle global pazardaki trilyon dolarlık hacimlere kusursuz hızlı teslimat hizmeti sunabilmek için kaynaklarımızı çoğunlukla yenilikçi teknolojiler ile yazılımımıza, algoritma ve optimizasyonların geliştirilmesine ve teslimatta dijitalleşmeye kullanacağız."

2021 yılında yüzde 1500’ün üzerinde büyüme

Girişim ekosisteminde en hızlı büyüyen şirketlerden biri olarak yüzde 1.500’ün üzerinde bir büyümeyle 2021 yılını kapattıklarını söyleyen Göçemen, “PackUpp olarak pandemi döneminde değişen tüketici taleplerini hızlı bir şekilde analiz ederek harekete geçtik.” dedi.