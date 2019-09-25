Paket servise yerel çözüm: İletmen

25 Eylül 2019

Diğer sektör oyuncularını potansiyel müşterisi olarak gören İletmen sadece teslimata odaklanarak şu an İstanbul’un 10 ilçesinde faaliyet gösteriyor. Önce Türkiye’ye ardından da dünyaya hizmet vermeyi amaçlayan İletmen büyük bir e-ticaret sitesi ve bir kargo şirketi ile pilot çalışmalarını tamamlamış durumda

Evlere yemek servisi ile başlayan teslimat sektörü artık her ürünü taşıyor. Yerli ve yabancı birçok oyuncunun bulunduğu sektörde rekabet artarken, uzun süredir devam eden yapılanma sürecini tamamlayan İletmen, teslimat sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Çünkü İletmen’in tam anlamıyla piyasaya girmesiyle birlikte sektörün mevcut oyuncuları yeni bir rakip kazanmayacak aksine yeni bir partner ile daha hızlı büyüme olanağına kavuşacak.

Yeni nesil paket servis çözümü olan İletmen’in kurucusu Özgür Duruöz, ilk olarak kendi mahallesindeki restoran, market gibi esnafın teslimatı ile adım attığı sektörde şimdi kargo şirketlerinin, e-ticaret sitelerinin ve her türlü mahalle içi teslimat ihtiyacına verimli bir çözüm sunduklarını söylüyor. Yerel ve milli bir girişim olarak doğan İletmen’in hedefi önce İstanbul’un, ardından Türkiye ve dünyanın teslimatçısı olmak.

Sabah börek akşam köfte

Halen İstanbul’da Acıbadem, Atakent, Kayaşehir, Başakşehir, Ispartakule, Kadıköy, Pendik, Üsküdar ve Göktürk bölgelerinde dağıtım yapan ve İstanbul’un yüzde 30’una hizmet veren İletmen, sektördeki diğer paket servis uygulamalarından farklı bir model uyguluyor. Duruöz; “Pazarda son dönemde ortaya çıkan girişimler son kullanıcı odaklıyken biz B2B olarak pazardayız. Tek işimiz; paketleri, ürünleri veya siparişleri işletmeden alıp müşterilere teslim etmek” diyor.

Mantıklarının bir mahallenin bütün ihtiyaçlarını zamanında yerine ulaştıran bir teslimatçı olmak üzerine kurulu olduğunu belirten Duruöz, odaklarının sadece teslimat olması sebebi ile sektördeki bütün oyuncuları potansiyel birer İletmen müşteri olarak gördüklerini söylüyor.

Adrese sipariş hizmeti sunan işletmelerin ayrı ayrımotorsikletli taşıyıcı istihdam etmesi modelini değiştiren İletmen, taşıyıcıları kendisi istihdam ederek bir taşıyıcının aynı anda birden çok işletmenin dağıtımını yapması fikri üzerine kurulu.

İletmen’in sunduğu çözümü; ‘börekçi-köfteci’ örneği ile anlatan Duruöz, “Aynı sokakta yanyana iki işletme var diyelim. Biri börekçi, diğeri köfteci. Börek daha çok sabahları kahvaltıda tüketildiği için börekçinin motorcuları sabahtan öğlene kadar yoğun çalışıyor ancak öğleden sonra börekçinin önünde saatlerce dağıtım bekliyor. Aynı durum bitişik dükkandaki köfteci için de geçerli. Köftecinin motorcuları da sabahtan akşam üzerine kadar bekliyor ama akşam saatlerinde yoğunluktan siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor. Biz her iki işletmeye de hizmet veriyoruz. Kendi motorcularımızla dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Mahalledeki bütün esnafa hizmet verdiğimiz için maliyetleri de aşağı çekiyoruz. Böylece börekçi de köfteci de gereksiz maliyetten ve verimsizlikten kurtuluyor” şeklinde konuşuyor.

E-Ticaret sitesi ve kargo şirketleri ile temasta

Türkiye’de paket servis olarak tanımlanan sektörün sadece yemek servisi olarak algılandığını, ancak e-ticaretten terziye kadar birçok alanda adrese teslim talebi aldıklarını ileten Duruöz; “B2B çalışıyoruz. Elektrikçiden lostra salonuna teslimat ihtiyacı olan her tür esnaf ve işyeri, hatta kargo şirketleri de bizim müşterimiz. Dünyada ‘last-mile delivery’ olarak UBER, Amazon gibi devlerin bile çözüm aradığı bir konuyu çözdüğümüzü düşünüyoruz” diyor.

Büyük bir e-ticaret sitesi ve bir kargo şirketi ile 3 aylık pilot çalışmalarını tamamladıklarını ve önümüzdeki günlerde bu işletmelerin teslimatçısı olabileceklerini kaydeden Duruöz, “Bizim sistemimizde biz kimseye rakip değiliz aksine çözüm ortağıyız. İşleri bir ürünü teslim etmek olan şirketler bile bizim potansiyel müşterimiz. Çünkü kurduğumuz sistem hem verimliliği artırıyor hem de maliyetleri azaltıyor. Biz de kargo şirketi olsak bizim gibi bir partnerle çalışmak isterdik” diye konuşuyor.

Ayda 30 bin teslimat gerçekleştiriyor

İstanbul genelinde günde 900, ayda 30 bin sipariş teslimi kapasitesine ulaştıklarını belirten Duruöz hedeflerini şöyle açıklıyor: “Gönderi hacmini her ay ikiye katlıyoruz. Yıl sonunda aylık 1 milyon lira ciro hedefimiz var.”

Semtlerde lokasyon bazlı bayilik sistemi ile dağıtım ağını genişleten İletmen, motosikletli taşıyıcıları kendisi seçiyor, eğitimlerden geçirdikten sonra operasyona dahil ediyor. Aynı bölgede dağıtım hizmeti talep eden işletmeler de bulundukları bölgenin İletmen’inden hizmet almaya başlıyor. E-ticaret, kargo gibi ulusal düzeydeki işbirlikleri de ilgili bölgede bayilere hızlı yatırım geri dönüşü sağlayan etkenlerden oluyor.