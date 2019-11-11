Pakistan Başbakanı’ndan 1.2 milyar dolarlık teşekkür
Türkiye’nin enerji devi ile Pakistan Devleti arasında merakla beklenen bir hukuk mücadelesi geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız tatlıya bağlandı. Enerji alanındaki yatırımları ile öne çıkan Karadeniz Holding’in Pakistan Devleti’ne açtığı 1.2 milyar dolarlık davada anlaşma sağlandı.
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