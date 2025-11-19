Pakmak Ambalaj, Hollandalı Bandall’ın Türkiye distribütörü oldu
Ambalaj sektöründe yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteren Pakmak Ambalaj, Hollanda merkezli Bandall makinelerinin Türkiye distribütörü oldu.
Özlem SARSIN
Pakmak Ambalaj Genel Müdürü İsmail Demirci, Pakmak’ın Hollanda merkezli Bandall makinelerinin Türkiye distribütörü olduğunu söyledi. İş birliği kapsamında Pakmak Ambalaj’ın Bandall makine ve yedek parçalarının Türkiye’de satış ve teknik servis hizmetlerini gerçekleştireceğini belirten Demirci, “Bu stratejik iş birliği Pakmak Ambalaj’ın ürün ve hizmet portföyünü genişleterek yenilikçi vizyonunu destekleyecek.
Öte yandan Bandall bantlama makinelerinin Pakmak’ın yerel pazardaki uzmanlığı ve geniş satış ve servis ağıyla daha fazla kullanıcıya ulaşması sonucu Türkiye’deki varlığını da güçlendirecek. Yenilikçi teknolojilerimizi Bandall’ın uluslararası gücüyle birleştirerek Türkiye pazarında Bandall kalitesini Pakmak farkıyla sunacağız” dedi.
Dördüncü ofisini Antalya’da açtı
Bandall’ın yenilikçi yaklaşımın Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasında ise Pakmak’ın önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Demirci, “2011 yılında faaliyetine başladığı günden bu yana uluslararası birçok markayı portföyüne katan Pakmak, yurt içinde de İzmir, İstanbul ve Ankara ofislerinin ardından dördüncü ofisini Antalya’da açarak faaliyet alanını hızla genişletmeye devam ediyor.
Bu genişleyen yapılanma, Pakmak’ın sektördeki konumunu güçlendirirken sürdürülebilir ambalaj çözümlerinin ülke çapında daha erişilebilir hâle gelmesine de önemli katkı sunacak. Yeni ofisiyle birlikte Pakmak, özellikle Antalya ve çevre illerdeki müşterilere çok daha hızlı ulaşarak bu bölgede satış ağını güçlendirmeyi ve teknik servis kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor” dedi.