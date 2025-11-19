Pakmak Ambalaj, Hollandalı Bandall’ın Türkiye distribütörü oldu

Özlem SARSIN

Pakmak Amba­laj Genel Müdürü İsmail Demirci, Pakmak’ın Hollanda merkezli Ban­dall makinelerinin Türkiye distri­bütörü olduğunu söyledi. İş birli­ği kapsamında Pakmak Ambalaj’ın Bandall makine ve yedek parçala­rının Türkiye’de satış ve teknik ser­vis hizmetlerini gerçekleştireceği­ni belirten Demirci, “Bu stratejik iş birliği Pakmak Ambalaj’ın ürün ve hizmet portföyünü genişleterek yenilikçi vizyonunu destekleye­cek.

Öte yandan Bandall bantlama makinelerinin Pakmak’ın yerel pa­zardaki uzmanlığı ve geniş satış ve servis ağıyla daha fazla kullanıcıya ulaşması sonucu Türkiye’deki var­lığını da güçlendirecek. Yenilikçi teknolojilerimizi Bandall’ın ulus­lararası gücüyle birleştirerek Tür­kiye pazarında Bandall kalitesini Pakmak farkıyla sunacağız” dedi.

Dördüncü ofisini Antalya’da açtı

Bandall’ın yenilikçi yaklaşı­mın Türkiye’de daha geniş kitle­lere ulaşmasında ise Pakmak’ın önemli bir rol üstlendiğini dile ge­tiren Demirci, “2011 yılında faa­liyetine başladığı günden bu yana uluslararası birçok markayı port­föyüne katan Pakmak, yurt içinde de İzmir, İstanbul ve Ankara ofis­lerinin ardından dördüncü ofisi­ni Antalya’da açarak faaliyet ala­nını hızla genişletmeye devam ediyor.

Bu genişleyen yapılanma, Pakmak’ın sektördeki konumunu güçlendirirken sürdürülebilir am­balaj çözümlerinin ülke çapında daha erişilebilir hâle gelmesine de önemli katkı sunacak. Yeni ofisiyle birlikte Pakmak, özellikle Antalya ve çevre illerdeki müşterilere çok daha hızlı ulaşarak bu bölgede sa­tış ağını güçlendirmeyi ve teknik servis kapasitesini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor” dedi.