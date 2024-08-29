Pakun, ikinci 500’de 158’inci oldu 61 basamak birden yükseldi

Türkiye’nin köklü un üreti­cisi ve ihracatçısı Pakun, Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu-2023 liste­sinde, bir önceki yıla göre 61 ba­samak yükselerek 2 milyar 177 milyon 934 bin 736 TL’lik üretim­den satışla 158’inci sırada yer al­dı. 3 milyar 844 milyon 138 bin 930 TL’lik net satışla bu kategori­de 22’inci sıraya yerleşen Pakun, 55 milyon 743 bin dolarla listede en yüksek ihracat geliri elde eden 89’uncu şirket oldu.

Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, tüm dünya ekono­mileri açısından zorlu bir yıl olan 2023’ü başarıyla tamamlayan Pa­kun’un Türkiye ekonomisine, ih­racatına ve istihdamına sunduğu katkıyı Türkiye’nin İkinci 500 Bü­yük Sanayi Kuruluşu listesindeki performansıyla bir kez daha orta­ya koyduğunu vurguladı.

Durgun, geçtiğimiz yıl, jeopolitik gerilim­ler devam ederken hem enerji fi­yatlarındaki dalgalanmaların hem de enflasyon baskısının beklenen­den daha etkili olduğunu söyle­di. Böyle bir dönemde 2,17 milyar TL’lik üretimden satış ve 3,84 mil­yar TL’lik net satış yaptıkları­nı belirten Durgun, “İSO İkinci 500 araştırmasında bir önce­ki yıla göre 61 basamak birden yükselerek 158’inci sıraya yerleşmiş olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyo­ruz” dedi.

“Türkiye’nin en çok un ihracatı gerçekleştiren 7’nci şirketiyiz”

Pakun’un 55,74 milyon lira­lık ihracat geliriyle listenin en çok ihracat yapan şirketleri ara­sında 89’uncu sırada yer almış olmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını ifade eden Durgun, aralıksız 10 yıldır dünyanın en büyük un tedarikçisi olan Türki­ye’nin en çok un ihracatı gerçek­leştiren 7’nci şirketi olduklarını bildirdi.

Yıllık satışlarının yüzde 70’ini dış pazarlara gerçekleşti­ren ve dört kıtada 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını anla­tan Durgun, “İSO İkinci 500 Lis­tesi’nin en çok ihracat gerçekleş­tiren firmaları arasında olmak bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Hedefimiz bu yıl da­ha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine ve ihraca­tına daha güçlü bir katkı vermek” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde ihracat pazarında olduğu gibi iç pazarda da büyük hedefler belirlediklerini dile getiren Durgun, Samsun-Baf­ra ve Tekirdağ-Çorlu’daki fabri­kalarına ek olarak 2023 yılının başında temellerini Çorlu’da at­tıkları üçüncü tesisinde devreye girmesiyle üretim ve ihracat ka­pasitelerini büyük ölçüde artır­mayı hedeflediklerini vurguladı. Durgun, öte yandan bu yıl Ana­dolu’da gerçekleştirmeyi plan­ladıkları yeni bir fabrika ve depo yatırımlarıyla iç ve dış pazarlar­da yollarına daha güçlü ve karar­lı bir şekilde devam edeceklerini dile getirdi.

Durgun Un markasıyla perakende de yer alacak

Pakun’un, Durgun Un marka­sıyla perakende raflarında yerini almaya hazırlandığını söyleyen Durgun, pastalık ve böreklik un sınıfındaki Durgun’u piyasaya çı­karmanın Pakun için önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti. Pakun markasıyla bu güne kadar Türkiye’de ve dünyada gıda sektö­rünün en önemli tedarikçileri ara­sında yer aldıklarını anlatan Dur­gun, “Şimdi de Durgun Un mar­kamızla profesyonel mutfaklarda ve sofralardaki yerimizi alacağız. Bugüne kadar dünya gıda sektö­ründe sahip olduğumuz ‘güvenilir ve kaliteli marka’ imajımızı nihai tüketici nezdinde de tescillemiş olacağız” diye konuştu.

Durgun Un’un, Pakun’un uzun yıllardır büyük yatırımlarla sür­dürdüğü Ar-Ge ve inovasyon ça­lışmalarının bir ürünü olduğu­nu vurgulayan Durgun, “Sağlık ve lezzetin yanı sıra kalite-hijyen standartlarını en üst düzeyde ya­kalayan ürünler geliştirmek için sürekli araştırmalar yapıyoruz. Durgun unumuzla Ar-Ge çalış­malarımızı bir üst seviyeye taşı­dık. Hedefimiz önümüzdeki dö­nemde de yenilikçi uygulama ve araştırmalarımıza devam etmek” açıklamasında bulundu.

Durgun Un, henüz rafa çıkmadan “Üstün Lezzet Ödülü” aldı

Durgun Un’un kalite ve lezzetinin henüz market raflarına çıkmadan kazandığı uluslararası bir ödülle sertifikalandırdığının altını çizen Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, Belçika merkezli Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü tarafından dünyanın önde gelen şef ve sömeliyelerince gerçekleştirilen objektif tat değerlendirmesine Durgun Un’la katıldıklarını söyledi. 2023 Avrupa Lezzet ve Kalite Ödülü’ne layık görüldüklerini belirten Durgun, ‘Üstün Lezzet Ödülü’ madalyasını almaya hak kazandıklarını bildirerek, “50 yıllık emeğimizin karşılığını böyle prestijli bir ödülle almaktan kıvanç duyduk” dedi.