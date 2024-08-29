Pakun, ikinci 500’de 158’inci oldu 61 basamak birden yükseldi
Un sanayisinin köklü markalarından olan Pakun, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023’ listesinde, bir önceki yıla göre 61 basamak yükselerek 158’inci sırada yer aldı. Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, “Tüm dünya ekonomileri açısından zorlu bir yıl olan 2023 yılında, İSO İkinci 500 listesinin ön sıralarına doğru ilerlemiş olmaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.
Türkiye’nin köklü un üreticisi ve ihracatçısı Pakun, Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2023 listesinde, bir önceki yıla göre 61 basamak yükselerek 2 milyar 177 milyon 934 bin 736 TL’lik üretimden satışla 158’inci sırada yer aldı. 3 milyar 844 milyon 138 bin 930 TL’lik net satışla bu kategoride 22’inci sıraya yerleşen Pakun, 55 milyon 743 bin dolarla listede en yüksek ihracat geliri elde eden 89’uncu şirket oldu.
Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, tüm dünya ekonomileri açısından zorlu bir yıl olan 2023’ü başarıyla tamamlayan Pakun’un Türkiye ekonomisine, ihracatına ve istihdamına sunduğu katkıyı Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesindeki performansıyla bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.
Durgun, geçtiğimiz yıl, jeopolitik gerilimler devam ederken hem enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların hem de enflasyon baskısının beklenenden daha etkili olduğunu söyledi. Böyle bir dönemde 2,17 milyar TL’lik üretimden satış ve 3,84 milyar TL’lik net satış yaptıklarını belirten Durgun, “İSO İkinci 500 araştırmasında bir önceki yıla göre 61 basamak birden yükselerek 158’inci sıraya yerleşmiş olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.
“Türkiye’nin en çok un ihracatı gerçekleştiren 7’nci şirketiyiz”
Pakun’un 55,74 milyon liralık ihracat geliriyle listenin en çok ihracat yapan şirketleri arasında 89’uncu sırada yer almış olmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını ifade eden Durgun, aralıksız 10 yıldır dünyanın en büyük un tedarikçisi olan Türkiye’nin en çok un ihracatı gerçekleştiren 7’nci şirketi olduklarını bildirdi.
Yıllık satışlarının yüzde 70’ini dış pazarlara gerçekleştiren ve dört kıtada 50’nin üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Durgun, “İSO İkinci 500 Listesi’nin en çok ihracat gerçekleştiren firmaları arasında olmak bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Hedefimiz bu yıl daha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine ve ihracatına daha güçlü bir katkı vermek” diye konuştu.
Önümüzdeki dönemde ihracat pazarında olduğu gibi iç pazarda da büyük hedefler belirlediklerini dile getiren Durgun, Samsun-Bafra ve Tekirdağ-Çorlu’daki fabrikalarına ek olarak 2023 yılının başında temellerini Çorlu’da attıkları üçüncü tesisinde devreye girmesiyle üretim ve ihracat kapasitelerini büyük ölçüde artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Durgun, öte yandan bu yıl Anadolu’da gerçekleştirmeyi planladıkları yeni bir fabrika ve depo yatırımlarıyla iç ve dış pazarlarda yollarına daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceklerini dile getirdi.
Durgun Un markasıyla perakende de yer alacak
Pakun’un, Durgun Un markasıyla perakende raflarında yerini almaya hazırlandığını söyleyen Durgun, pastalık ve böreklik un sınıfındaki Durgun’u piyasaya çıkarmanın Pakun için önemli bir kilometre taşı olacağını belirtti. Pakun markasıyla bu güne kadar Türkiye’de ve dünyada gıda sektörünün en önemli tedarikçileri arasında yer aldıklarını anlatan Durgun, “Şimdi de Durgun Un markamızla profesyonel mutfaklarda ve sofralardaki yerimizi alacağız. Bugüne kadar dünya gıda sektöründe sahip olduğumuz ‘güvenilir ve kaliteli marka’ imajımızı nihai tüketici nezdinde de tescillemiş olacağız” diye konuştu.
Durgun Un’un, Pakun’un uzun yıllardır büyük yatırımlarla sürdürdüğü Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının bir ürünü olduğunu vurgulayan Durgun, “Sağlık ve lezzetin yanı sıra kalite-hijyen standartlarını en üst düzeyde yakalayan ürünler geliştirmek için sürekli araştırmalar yapıyoruz. Durgun unumuzla Ar-Ge çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıdık. Hedefimiz önümüzdeki dönemde de yenilikçi uygulama ve araştırmalarımıza devam etmek” açıklamasında bulundu.
Durgun Un, henüz rafa çıkmadan “Üstün Lezzet Ödülü” aldı
Durgun Un’un kalite ve lezzetinin henüz market raflarına çıkmadan kazandığı uluslararası bir ödülle sertifikalandırdığının altını çizen Pakun Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Durgun, Belçika merkezli Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü tarafından dünyanın önde gelen şef ve sömeliyelerince gerçekleştirilen objektif tat değerlendirmesine Durgun Un’la katıldıklarını söyledi. 2023 Avrupa Lezzet ve Kalite Ödülü’ne layık görüldüklerini belirten Durgun, ‘Üstün Lezzet Ödülü’ madalyasını almaya hak kazandıklarını bildirerek, “50 yıllık emeğimizin karşılığını böyle prestijli bir ödülle almaktan kıvanç duyduk” dedi.