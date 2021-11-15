Palmet, çeyrek milyar liralık tahvil ihraç etti

Mehmet KARA

Palmet şirketler Grubu şirketlerinden Palen Doğalgaz, düşük karbonlu ekonomiye geçiş çalışmalarının finansmanında kullanılmak üzere borçlanma yoluyla finansman sağladı.

Şirketin 728 gün vadeli (tahvil) borçlanma kağıdı ihracıyla sağladığı borç tutarı 250 milyon 500 bin lira olarak açıklandı.

Referans faiz artı 5 puanlık faizli Palen Doğalgaz tahvilleri 6 ayda bir kupon ödemeli olarak düzenlendi.



Konuya ilişkin DÜNYA’ya açıklama yapan Palmet Grubu yetkilisi, "Bu kaynak Erzurum’daki doğalgaz altyapı genişleme yatırımlarda ve altyapı iyileştirme projelerinde kullanılacak. Bölgedeki kalkınmayı destekleyecek olan bu çalışmalar aynı zamanda karbon salınımını 216 bin ton düşürecek." dedi.