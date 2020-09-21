Palmiye Dokuma, boyahane yatırımını devreye alıyor

21 Eylül 2020

ADANA-DÜNYA

Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren Palmiye Dokuma, iplik ve dokuma tesislerine entegre olarak planladığı boyahane yatırımını iki ay sonra devreye alacak. Palmiye Dokuma Yönetim Kurulu Başkanı Elif Uçurum, boya-apre biriminin ayda ortalama 1 milyon metre kapasite ile top ve iplik boyalı mamul kumaş üreteceğini söyledi. Boyahaneyi sürdürülebilirlik açısından önemli bir yatırım olarak planladıklarını belirten Elif Uçurum “Suyu ve enerjiyi daha etkin ve verimli kullanmak, işletmeleri pozitif etkilediği gibi çevreyi de etkilemektedir. Bu kapsamda atılması gereken en önemli adım, tekstilde temiz üretim çalışmalarını geliştirmek ve öncelikli kılmaktır. Türkiye’de tek olması beklenen boyahanede, boya terbiyede kullanılacak suyun, UNITOP su arıtma tesisiyle yüzde 85’inin arıtılıp yeniden kullanılabilir olması ile proje temelinde temiz üretim planlarının uygulanması konusunda öncü ve model çalışmamızın ilk adımıdır” dedi.

“Çatı GES’i ilk uygulayan firmalar arasındayız”

Günümüzde yaygın olan çatı GES’leri Adana OSB’de ilk uygulayan firmalardan biri olduklarını, sekiz yıl önce bu konuda yatırım yaptıklarını anlatan Uçurum, “Son olarak dokuma fabrikamızın üzerine 2.4 MW büyüklüğünde GES yatırımımız oldu. Ayrıca boyahane ve dokumaya ek olarak yeni bir GES yatırımımız daha olacak. Kapalı alanlarımızın tamamında GES uygulayacağız” diye konuştu. Üretimde enerji yönetimine uygun makineleri tercih ettiklerini dile getiren Uçurum, “Çukurova Üniversitesi ile yaptığımız çalışmamızın sonunda iplik tesislerinde kullandığımız makinelerde yüzde 20 enerji tasarrufu sağladık” bilgisini verdi. Uçurum, gerçekleştirdikleri yıllık ortalama 12 milyon metre kumaş üretiminin yüzde 80’inin Avrupa ve Amerika pazarlarına, yüzde 20’sinin yurt içi pazarına yönelik olduğunu sözlerine ekledi.