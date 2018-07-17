Pana’da “Denge”ler yine değişti: Yüzde 42’sini 75 milyon TL’ye sattı

17 Temmuz 2018

Kerim ÜLKER

Son dönemde inşaat sektöründe adı en dikkat çeken şirketlerden biri olan Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları şirketi yine el değiştirdi.

Fikirtepe’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinde yaşanan sorunlar nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yarım bıraktığı projeleri devralacağı konuşulan Pana’nın yeni ortağı Taşçeken Group oluyor. Pana’nın yüzde 42’lik hissesini 2 ay önce satın alan Denge Yatırım Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamada bulundu: “Şirketimizin 31.05.2018 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin yüzde 42 payının satın alındığı duyurulmuştu. Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.'nin iştirak edinilmesi ile başlayan faaliyet alanlarının yurtiçi ve yurt dışında karlı ve etkin sektörlerde genişletme stratejisi çerçevesinde konjonktür ve inşaat sektöründeki stres göz önünde bulundurularak bu sektördeki yatırımların azaltılması amacıyla Pana Proje ve Gayrimenkul Yatırımları Geliştirme Anonim Şirketi'nin yüzde 100 iştirakimiz Toma Finance Limited’e ait % 51 ve şirketimize ait %49 payını tüm hak ve yükümlülükleri ile 75.000.000 TL. karşılığı satmak üzere şirketimiz ve Cevdet TAŞÇEKEN arasında şirketimiz Yönetim kurulu 17.07.2018 Tarih, 2018/24 sayılı kararı doğrultusunda 17.07.2018 tarihinde satış sözleşmesi imzalanmıştır.”

Çeşme'deki projede ortaklar

Yeni hissedar Cevdet Taşçeken ile Pana geçmişte birlikte önemli bir projede birlikte çalışmıştı. Bilindiği üzere Raci Şaşmaz’a ait Pana, Ege’nin önemli tatil yerlerinden biri olan İzmir Çeşme’nin en büyük projesi olarak hayata geçirdiği ve 118 villa ile 6 ayrı konakta 60 rezidanstan oluşan ‘Çeşme Jardin Eden’i 2016’da hayata geçirmişti. Taşçeken Group’un internet sitesinde de yapımı devam eden projeler arasında Çeşme Jardin Eden projesi de var.