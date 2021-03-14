Panasonic, bataryalarını farklı üreticilere de satmak istiyor

Panasonic CEO’su Kazuhiro Tsuga, Finacial Times’a yaptığı açıklamada, şirket olarak yeni bir faza geçtiklerini ve şirketin ürettiği bataryaları sadece Tesla’ya yapılan satışlardan , farklı elektrikli araç üreticilerine doğru ilerletmek istediklerini söyledi.

Panasonic ve Tesla 2010 yılından bu yana elektrikli araç bataryaları üzerinde birlikte çalışıyorlar.