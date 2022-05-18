Panasonic, çalışan bağlılığını ‘Hobi Bahçesi’ ile artırıyor

Panasonic Electric Works Türkiye, her bahar mevsiminde faaliyete açtığı Hobi Bahçesi ile çalışanlarına ister öğle tatilinde ister mesai saatleri dışında patlıcandan domatese, salatalıktan bibere çeşitli organik sebzeler yetiştirmelerine imkân sağlıyor. Yaklaşık 200 çalışanın katıldığı etkinlikte üretilen ürünler, hem çalışanların hobi tutkularını geliştirmelerine ve hem de sürdürülebilir tarım bilincine önemli katkılar sunuyor.

Şehir içi tarım konseptini de destekleyen proje ile çalışanlara tarımla ilgili püf noktaları aktarılırken, çalışanların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı da önemli ölçüde artıyor. Panasonic Electric Works Türkiye, Hobi Bahçesi’nin yanı sıra endüstriyel tesislerindeki sağlıklı yaşam, spor ve diğer hobi alanları ile de motivasyon araçlarını maksimum değeri üretecek şekilde çalışanlarına sunmaya devam ediyor.

Hobi Bahçesi yoğun ilgi görüyor

Pandemi nedeniyle son iki senedir ara verilen Hobi Bahçesi etkinliğinin bu yılki sezon açılışı, Peyzaj Mimarı Sinem Kütahya tarafından gerçekleştirilen ‘Hobi Bahçeciliğinin Püf Noktaları’ temalı bir seminer eşliğinde gerçekleşti. Çalışanlar daha sonra fideleri toprakla buluştururken, tüm üretim sürecinde de aktif görev alıyor. Çalışanların organik tarım yapmasına destek olmak ve günlük stresten biraz olsun uzaklaşmalarına katkı sunmak üzere hayata geçen projeye çalışanlar yoğun ilgi gösteriyor.

“Amacımız motivasyonu ve bağlılığı artırmak”

Çalışanlarına verdikleri değeri, onların iş ve sosyal yaşamına katkı sunan projelerle taçlandırdıklarını söyleyen Panasonic Electric Works Türkiye Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu, “İki senedir ara vermek zorunda olduğumuz Hobi Bahçesi etkinliğini yeniden çalışanlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hobi Bahçesi’nin yanı sıra endüstriyel tesislerimiz içerisinde hayata geçirdiğimiz kurumsal sağlık projesi, fitness center, havuz, tenis kortu, futbol ve voleybol sahası gibi aktivite alanları da çalışanlarımızın diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklere sahip. Amacımız, çalışanlarımıza sunduğumuz sağlıklı yaşam, sportif aktivite, hobi ve diğer motivasyon araçlarını maksimum değeri üretecek şekilde yönetmek.” şeklinde konuştu.

Çalışanların fiziksel ve duygusal yönden korunmasının en temel yolunun güçlü bir kurum kültürü oluşturmaktan ve takım ruhu ile çalışmaktan geçtiğine inandıklarını söyleyen Kutlu, şunları kaydetti: “Bu yaklaşımdan hareketle, Panasonic’in yedi temel ilkesi çerçevesinde kurum kültürümüzü destekleyen çalışan odaklı yaklaşımımız ile üst yönetimimiz, yöneticilerimiz ve ekibimizle birlikte iş birliği ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Çalışanlarımızın bağlılığı, motivasyonu, mutluluğu ve verimliliği için hayata geçirdiğimiz uygulama ve projelere dair başarılı iş sonuçlarını, insan odaklı kurum kültürümüzü inşa eden yapı taşları olarak görüyoruz.”