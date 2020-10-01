Panasonic Life Solutions Türkiye ile Pozitera arasında işbirliği

01 Ekim 2020

Viko'yu 2014 yılında bünyesine dahil eden Panasonic Life Solutions Türkiye, Pozitera ile yaptığı işbirliği kapsamında saha çalışmalarında Pozitera'nın ekibinden de destek alacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İnsan odaklı bakış açısı ile daha iyi ve konforlu bir yaşam sunmayı amaçlayan Panasonic Life Solutions Türkiye, bu yaklaşımını Pozitera’nın “Önce insan ve müşteri mutluluğu” hedefi ile eğittiği uzmanların saha iletişim desteğiyle gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.