Panasonic Life Solutions Türkiye, tüm filosunu hibrit araçlara çevirdi

Bugüne kadar, sürdürülebilir yaşama katkı sağlayan birçok kurumsal sosyal sorumluluk projesi geliştiren Panasonic Life Solutions Türkiye, son olarak yaklaşık 100 araçtan oluşan şirket filosunu hibrit modellerle değiştirdi.

Panasonic Life Solutions Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu “Sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında önemli bir yere sahip olan iklim değişikliği ve kaynak verimliliği, gezegenimiz için giderek önem kazanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için alacağımız sorumlulukların da temelini oluşturan bir kavram. Bu doğrultuda, enerji ve doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, atıkların çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemleri alan, daha yaşanılabilir bir çevre oluşturmayı ve bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefleyen bir kuruluş olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Şirketlerinin de bağlı bulunduğu Panasonic Corporation'ın 2050 Çevre Vizyonu kapsamında, üretim, lojistik ve ofis faaliyetlerini kapsayan çeşitli çalışmalarla karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflediğini belirten Kutlu, Panasonic Life Solutions Türkiye olarak bu vizyona ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak amacı ile sorumluklarını yerine getirdiklerini söyledi.

"Daha az yakıt tüketimine sahip"

Bu yaklaşımdan hareketle, yaklaşık 100 araçtan oluşan şirket filosunu Toyota Hybrid modellerle değiştirerek karbon salınımı konusunda önemli bir iyileştirmeye imza attıklarını vurgulayan Kutlu, "Yapılan araştırma ve ölçümlere göre hibrit araçların dizel araçlara göre yaklaşık yüzde 15, benzinli araçlara göre ise yüzde 36 oranında daha az yakıt tüketimine sahip olduğu görülüyor. Özellikle Avrupa’da ve ülkemizde dizel araç satışlarının gerileme eğiliminde olduğu bu dönemde hibrit araçlar, yakıt tasarrufu sağladığı gibi emisyon miktarındaki azalma nedeniyle de çevreyi daha az etki ediyor. Ayrıca, tüm dünyada bu araçların kullanılmasıyla birlikte; eşdeğer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre 120 milyon ton daha az karbon emisyon salımının gerçekleşmesinin de önünü açmış durumda." şeklinde konuştu.

"700 ağaçlık Panasonic Life Solutions Türkiye korusu oluşturduk"

Karbon emisyon miktarının azaltılması için bu tür çevreci uygulamalar kadar, ağaçlandırma faaliyetlerine katkı sağlanın da oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Mutlu Kutlu, "Bu kapsamda, Çekül 7 Ağaç Ormanlarında 700 ağaçlık Panasonic Life Solutions Türkiye korusu oluşturarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için aldığımız sorumluluğa uygun bir yaklaşım daha sergilemiş bulunuyoruz. Elbette ki günlük yaşamımızın büyük bir çoğunluğunu iş ortamlarında geçirdiğimiz düşünüldüğünde ofislerimizdeki faaliyetlerimizin tanımlanmış tasarruf kriterleri ile gerçekleşmesi ve karbon ayak izini azaltma girişimleri daha çok önem kazanıyor. Bu noktadan hareketle, geçtiğimiz yıllarda WWF-Türkiye iş birliğinde uygulamaya başladığımız ‘Green Office Programı’ kapsamında elektrik ve su tüketiminin azaltılmasından kağıt ve kartuş tasarrufuna kadar birçok alanda ofislerimizde ölçülebilir iyileştirmeler gerçekleştiriyoruz." açıklamasını yaptı.