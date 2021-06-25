Panasonic, Tesla'daki hisselerini sattı

Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'li elektrikli araba üreticisi Tesla'daki hisselerini 3,6 milyar dolara (400 milyar yen) sattı.

Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve Tesla'nın işlem hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Sözcü, gelirlerin gelecekteki büyümeye yatırım yapmak için kullanılacağını söyledi.