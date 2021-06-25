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Panasonic, Tesla'daki hisselerini sattı

Tesla ile ortak bir batarya fabrikasına sahip olan Panasonic, elektrikli araç üreticisindeki hissesinin tamamını yaklaşık 3,6 milyar dolara sattı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Japon teknoloji şirketi Panasonic, ABD'li elektrikli araba üreticisi Tesla'daki hisselerini 3,6 milyar dolara (400 milyar yen) sattı.

Panasonic Sözcüsü Yayoi Watanabe, satışın şirketin Tesla ile olan ilişkisini etkilemeyeceğini ve Tesla'nın işlem hakkında bilgilendirildiğini belirtti. Sözcü, gelirlerin gelecekteki büyümeye yatırım yapmak için kullanılacağını söyledi.