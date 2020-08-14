'Pandemi, arsa ve arazi fiyatlarını yüzde 400 artırdı'

14 Ağustos 2020

Pandeminin arsa ve arazi fiyatlarına olan yansımalarını değerlendiren UpArazzi Yönetim Danışmanı Hakan Erilkun, "Pandemi dönemiyle beraber yatırımlar konuttan arsaya kaydı. Şubat 2020 - Ağustos 2020 döneminde arsa arazi taleplerinde kaydedilen yüzde 28 oranındaki talep artışı arsa arazi fiyatlarının yüzde 400 artış göstermesine neden oldu." dedi.

Bu artışta konuta yapılan yatırımın getirisinin yasal düzenlemelerle cazibesini kaybetmesinin büyük etkisi olduğunu belirten Erilkun, Türkiye'de artık ev sahibi olma oranının yüzde 70'e yaklaştığını aktardı. Günümüzde konut sahibi olmanın artık sıradan hale geldiğini söyleyen Erilkun, "Her yıl konuttan elde edilen toplam kiranın yüzde 15'inin vergi olarak ödenmesi, konutun yıpranma payı ve kiracının ödeme sorunlarıyla uğraşma riski de hesaba katıldığında konutu yatırım aracı olmaktan çıkardı. Pandeminin de etkisiyle insanlar artık topraktan kazanç sağlamayı hedefliyor. Minimum bir birikimi satın alındığı andan itibaren muhteşem bir servete dönüştüren toprağa yatırım artık en gözde yatırım aracı." ifadelerini kullandı.

Talebin yüzde 90'ı imarsız arsalara

Birçok bölgede arsa ve arazilerin neredeyse perakende hızıyla el değiştirdiğine dikkati çeken Hakan Erilkun, Türkiye'de arsa ve arazi taleplerinin yüzde 90'ının imarsız arsalara yapıldığını söyledi. Bunun nedenini toprağın sunduğu geleceğe duyulan güvene bağlayan Erilkun, "İmarsız arsalar hızla artan nüfusla yeni imar planlarına ihtiyaç duyulmasını beraberinde getiriyor. Satın alınan imarsız arsalar en azından orta vadede imara açılan bölgede kendini en az 10 kat değerleyen bir servet olarak geri dönüyor. Bu nedenle Türkiye'de satılan arsa arazilerin yüzde 90'i tapuda muhtelif cins olarak belirtilen imarsız arsalardan oluşuyor." diye konuştu.

"Toprağa yapılan yatırım her zaman daha avantajlı"

Toprak yatırımı gibi güvenilir yatırım araçlarının sadece uzun vadede değil, kısa vadede de kârlı ve avantajlı olabileceğini dile getiren Hakan Erilkun, "Özellikle inşaat yatırımlarının yüksek olduğu illerde arsa-arazi fiyatlarında da bir yukarı tırmanış olduğunu gösteriyor. Arsa-arazi piyasasında yaşanan hareketlenmelere genel olarak baktığımızda Çanakkale’de gayrimenkul satış fiyatlarındaki son 5 yıldaki değişim yüzd 78,2 artış gösteriyor. Türkiye’de konut imarlı arsaların fiyatları son 1 yılda yüzde 19,15 artmış durumda. Yıllık ortalamalara göre Temmuz 2020 sonu itibariyle arsa fiyatlarında en çok artış gözlenen iller arasında Şanlıurfa, Mardin, Çanakkale ve Yozgat sıralanıyor. Arsa yatırımları kısa, orta ve uzun vadede, 2020 yılının altı aylık reel getiri oranı en yüksek finansal yatırım aracı olan altından daha yüksek kâr skalaları sunuyor." şeklinde konuştu.