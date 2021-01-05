Pandemi BKM KİTAP’ı zirveye taşıdı

Kitapseverlerle buluşma yolculuğu, Bursa’da bir iş merkezinin yer altı katında 16 metrekarelik bir dükkanda başlayan BKM KİTAP, bugün BTSO ilk 250 firma arasında giren tek kitabevi konumunda. Bursa’da toplamda 34 bin metrekarelik dört şubesi ve e-ticaret ağı ile kitapseverlere hizmet veren BKM KİTAP, her gün 100 bin kitabı okuyucu ile buluşturuyor. Pandemi sürecini 100 milyon liralık otomasyon sistemi yatırımı ile değerlendiren BKM KİTAP, kitap 4.0 hamlesini başlattı. Gelecek 5 yılda, kitapla başlattıkları e-ticaret hizmet ağını genişletip, bu alanda ilk beş markadan biri olmayı hedeflediklerini söyleyen BKM KİTAP Kurucusu Kutbettin Bingölballı, fiziki anlamda da 50 bin metrekarelik alana ulaşarak kitapların Disneyland’ını kurmayı istediklerini söyledi.

Pandemi sürecinin gelecek beş yıllık hedeflerini öne çektiğini söyleyen Kutbettin Bingölballı, bu süreci ve BKM KİTAP’ın kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini Dünya Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye anlattı. Kuruldukları günden bu yana krizleri büyümek için fırsat gördüklerini söyleyen Kutbettin Bingölballı, pandemi döneminde online satışlarda yüzde 70 seviyesinde artış yakalayınca, satışta fazla e-ticarete yöneldiklerini belirtti. Bu yıl içinde dördüncü şubeyi de İstanbul Yolu’na açtıklarını, aynı zamanda lojistik ve depolamada da 100 milyon TL’lik otomasyon yatırımı gerçekleştirdiklerini belirten Bingölballı, “10 milyon adet stok yapma kapasitemiz var. Bu yatırım sayesinde pandemi dönemine de 20 bin kitap çeşidinde 5 milyon stokla girdiğimiz için e-ticarette taleplere hızlı cevap verebildik. Bugün günlük 100 bin kitap satışı ile hizmet veriyoruz” dedi. 2021 yılında bünyelerine sesli kitap ve e-okuma uygulamalarını da dahil etmeyi planladıklarını aktaran Bingölballı, 5 yıllık hedeflerinin ise kitap satışı ile başlattıkları e-ticareti, ürün çeşitliliği oluşturarak büyütmek ve sektörde ilk 5’e girmek olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan, 50 bin metrekarelik bir kitabevi projelerinin de olduğunu kaydeden Bingölballı, “Disneyland kültürünü kendi alanımıza uyarlayıp, kitapların Disneyland’ını kurmak istiyoruz” diye konuştu.

Sahaf kültürünü de yaşatacak

İstanbul Yolu üzerindeki yeni mağazanın pandemi sonrası, kitapevinin aynı sıra kafenin olduğu, etkinliklerin gerçekleştirileceği, sahafın ve kitap müzesinin olacağı bir yapıda hizmet vereceğini kaydeden Kutbettin Bingölballı, “Ülkemizde kitabevi konseptini farklı bir çıtaya taşıyoruz. Kitap tutkusuyla geçirdiğimiz 37 yılın sonunda 10 bin kargo büyüklüğüne ulaştık. Kitap satışında hem perakendede hem de e-ticarette Türkiye’de birinci sıradayız. 2018 yılında başlattığımız 3 Al 2 Öde kampanyamız yılın 365 günü sürüyor” dedi.

Avrupa’nın en büyük kitabevi…

1983 yılında 16 metrekarelik bir kitapçı dükkanı ile kitapevi sektörüne giriş yapan Kutbettin Bingölballı, 2000 yılında Bursa’nın en büyük kitabevini Heykel’de açarak, sektördeki yerini güçlendirdi. 2014 yılında 4 bin metrekarelik FSM Şubesi ile Türkiye’nin en büyük kitabevi olan BKM KİTAP, 2015 senesinde ise e-ticaret faaliyetlerini başlattı. 2018’de 5 bin metrekarelik Özlüce Şubesi ile Avrupa’nın en büyük kitabevini hizmete açan BKM KİTAP, 2020 yılı Ağustos ayında 17 bin metrekarelik lojistik merkezi ve raftaki 10 milyon kitabı ile İstanbul Yolu şubesinde kitapseverlerini ağırlamaya başladı. Bugün gelinen noktada, toplamda 479 kişiye istihdam sağlayan BKM KİTAP’ın yüzde 90’ın üzerinde genç istihdam oluşturması da dikkati çekiyor. E-ticarette de güçlenen BKM KİTAP’ın online üye portföyünün yüzde 30’unu İstanbullular oluşturuyor.