"Pandemi iş modellerini değiştirdi"

29 Haziran 2020

HANDAN SEMA CEYLAN

Mart ayıyla birlikte Türkiye’de hayatımıza giren COVID-19 salgını, bize daha online bir yaşamın kapılarını açtı. Sadece dev kurumsal firmalar, üretimini Endüstri 4.0’ı adapte etmeyen çalışan sanayi tesisleri değil, ilk defa dijital bankacılık hizmetlerinden yararlanan, online mağazacılık deneyimini yaşayan ve ‘evde kal’an milyonlar da farkında olmadan KoçSistem’in pek çok ürünün kullanıldığı hizmetlerden faydalandılar.

Geçtiğimiz yıl 1.8 milyar TL ciro yapan Koç Topluluğu şirketlerinden KoçSistem, bu yıl 75’inci yılını kutluyor. Hem de 90 milyon dolarlık marka değeri ile BrandFinance’ten aldıkları “Türkiye’nin En Değerli Bilişim Markası” unvanıyla. Aynı sıralamada firma, genel değerlendirmede Türkiye 41’incisi.

KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, pandeminin küresel ölçekte değişimi tetiklediğini dile getirerek, “Pandemi; büyük, orta, küçük fark etmeksizin bütün şirketlerin iş yapış modellerini etkiledi. KoçSistem olarak biz de bu dönemde pandeminin sektörlerin tüm ölçeklerdeki oyuncularında oluşturacağı etkileri hızla analiz ettik; öncelikli alanlarda çözümler oluşturduk. Bunu vatandaşlık sorumluluğu olarak gördük” diye konuştu.

80’den fazla ulusal ve uluslararası iş ortakları olduğunu kaydeden ve bin 500 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Dereci, sistem alanında 75 yıllık bir şirket olmanın dile kolay olduğunun altını çizerek, “Geçmişin deneyimi, geleceğin heyecanı ile hareket ediyoruz. Türkiye’nin önemli kurumlarına siber güvenlik, nesnelerin interneti, ileri veri analitiği, dijital iş gücü, bulut ve benzeri alanlarda çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Pandemi ile birlikte siber ataklar yüzde 40’ın üzerinde arttı

Pandeminin hemen başlangıcında, müşterilerini güvenli ve hızlı uzaktan çalışma çözümleri ile desteklediklerini aktaran Dereci, “Paralelinde Dijital Destek Paketi adı ile yazılım ürünlerimizi pazara sunduk. Paket kapsamda kurumsal sosyal ağ uygulamamız Workplace gibi çalışanların uzaktan birbirleri ile iletişim kuracağı ve bilgi paylaşabileceği uygulamamızı; insan kaynakları departmanlarının çalışan işlemlerini ve çalışanlarının özlük işlemlerini dijital ortamda yönetebileceği HRedition uygulamamızı ve firmaların fatura-irsaliye gibi süreçlerini dijital ortama taşıyan kampanyamızı paylaştık” diye konuştu. Ancak uzaktan çalışma ile birlikte kurumların güvenlik çözümleri taleplerinin arttığını belirten Dereci, şunları söyledi: “Hızla Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ile araştırma da yaptık ve siber atakların pandemi döneminde yüzde 40’tan fazla arttığını tespit ettik. Bu veriden hareketle, 7/24 siber güvenlik operasyon merkezi hizmeti, uç nokta tespiti ve müdahale hizmeti ile güvenli uzaktan bağlantı SSL VPN hizmetlerini tek bir destek paketinde sunduk.”

Sektörlerin dijitalleşmesinde aktif rol oynuyoruz

Evren Dereci, öncelikle sektörlerin ihtiyaçlarını merkeze alarak çözümler geliştirdiklerini söyleyerek, “Finans, sigorta, otomotiv, perakende, sağlık, enerji, tarım gibi tüm sektörlerin iş ihtiyaçlarına cevap verecek özel çözümler geliştiriyor; dijital dönüşümlerinde aktif bir rol üstleniyoruz. Örneğin finans sektöründeki kurumların dijital bankacılık hizmetlerine erişen milyonlarca müşterisi, günlük yaşamlarında KoçSistem’in hayatı kolaylaştıran uygulamalarına dokunmuş oluyor.

Benzer şekilde sigortacılık sektöründe de şirketlerin çok büyük bir kesiminin bilgi teknolojileri altyapı yönetim hizmetlerini biz gerçekleştiriyoruz. Perakende sektöründeki lider markaların dijitalleşmesinde de önemli bir yol arkadaşıyız. Sektörde, bayi yönetim sistemleri, uçtan uca mağaza yönetimi ve müşteri etkileşimi, işgücü optimizasyonu, mobil uygulamalar ve çağrı merkezi yönetimi gibi alanlarda markaların müşteri deneyimlerini zenginleştiriyoruz. Bunun gibi birçok sektöre dijital uygulamalar sunuyoruz” açıklamalarını yaptı.

Hem teknolojiye hem ‘sağlıklısı’na proje



Geçen yıl itibarıyla şirketlerinin bir önceki yıla oranla yüzde 30 artış yakalayarak cirosunu yaklaşık 1.8 milyar TL’ye yükselttiğini anlatan Dereci, “Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi/Bilişim 500 Araştırması’nda, KoçSistem, Türkiye’nin ‘Bilgi Teknolojileri Sistem Entegratörü ve İş Ortağı’ pazar lideri oldu” dedi. Dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketlerinden Boston Consulting Group (BCG) işbirliği ile KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki olarak faaliyet gösteren şirketleri KoçDigital’in pazar hedefleri konusunda önemli rol oynadığını belirten Dereci, şunları dile getirdi: “TechSquare Girişimcilik Platformumuz ile girişimlerle yenilikçi işbirlikleri geliştiriyoruz. Ayrıca teknoloji şirketi olarak, sağlıklı teknoloji kullanımını teşvik eden Aile Saati projemizle ekran bağımlılığının önüne geçmeye çalışıyoruz. Tüm bu atılımlar ile gelişen markamız uluslararası marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance tarafından Türkiye’nin En Değerli 100 Markası listesinde 41’inci sırada yer aldı ve Türkiye’nin En Değerli Bilişim Markası olduk. Marka değerimiz 90 milyon dolar.”

"Ezberler bozuldu, pandemi kurumlara gelişim alanları sunacak"



Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Pandemi neredeyse tüm ezberlerimizi bozdu ve yaşama daha farklı açılardan bakmamızı sağladı. Daha atak ve analitik düşünmemizin gerekliliğini bizlere bir kez daha gösterdi. Adaptasyon yeteneği çok önemli oldu. Pandemi dönemi hepimize tazelenme fırsatı verirken; en önemli değerin “birlikte sağlıkla çalışmak ve başarmak” olduğunu açıklıkla hatırlattı. Bu dönemi de zorlu geçen her dönem gibi bir fırsat olarak görüyor; hem kurumlara hem de bireylere yeni farkındalık ve gelişim alanları sunacağına inanıyorum.



"Millennial yani Y kuşağı başarımızda paya sahip"



“Millennial” olarak da tanımlanan, teknolojiyi iyi kullanan, özgür ve girişimci ruhlu bireyleri ifade eden Y kuşağı, KoçSistem’in ağırlıklı çalışan kitlesini oluşturuyor. Dijital kültürün merkezinde yer alan bu çalışan profili, enerjik ve yaratıcı bir kuşak olarak birçok aşamada kurumsal gelişime katkıda bulunuyor. Türkiye’de yazılım alanında birinci sırada yer alan Ar-Ge ve Yenilik Merkezimiz’deki projelerin pek çoğu Y kuşağı mühendisler ile doğdu. KoçSistem’in “çevik yönetim” (agile) çalışmalarının başarıya ulaşmasında da önemli bir paya sahipler.