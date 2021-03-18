“Pandemi, lüks villada izole tatil talebini artırdı”

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Lüks villalarda sıfır temaslı tatilin fiyatının ise haftalık 7 bin ila 350 bin lira arasında değiştiğini aktaran Yıldırım, yaz aylarına yönelik villa rezervasyonlarında talep patlaması beklediklerini ifade etti.



Yıldırım, “Sosyal izolasyon uygulamaları nedeniyle evde kaldığımız bir yıl içinde tatil yapma anlayışımız da değişti. Güvenli ve sağlıklı tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler sosyal mesafe ve izolasyon şartlarını dikkate alarak bu süreçte daha seçici davrandı” diye konuştu. Villa turizmi ile birlikte Ege’de villa inşaatlarının yüzde 8 arttığına değinen Yıldırım, “Villa turizminde geçen yıl güzel bir sezon geçirdik. Bu sene için de beklentilerimiz yüksek. Ancak sektörün ayakta kalabilmesi için desteklenmeye ihtiyacımız var” dedi. Şirketlerinin, yurtdışına hizmet vermek amacıyla kurulduğunu vurgulayan Yıldırım, yurtdışı uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle iç pazara yönelmek durumunda kaldıklarını söyledi. Bodrum, Dalyan, Fethiye, Göcek, Kalkan, Kaş ve Marmaris gibi tatil bölgelerinde toplam 140 villa ile hizmet verdiklerini aktaran Yıldırım, geçen yıl yüzde 100 doluluk oranı ile 900’e yakın aileyi villalarında ağırladıklarını söyledi. Villa fiyatlarının mevsime ve özelliklerine göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Yıldırım, “Villalarımız farklı özellikler taşıyabiliyor. Fiyatlar da özelliklerine ve dönemine göre haftalık 7 bin ila 350 bin TL arasında değişiyor” dedi. 2021 yılı rezervasyonlarını almaya başladıklarını ve ilginin geçen sene olduğu gibi bu sene de yoğun olduğunu belirten Yıldırım, “Hedef pazarımız İngiltere. Geçen yıl müşterimizin çoğunluğunu İngilizler oluşturdu” diye konuştu.