"Pandemi nedeniyle artan işsizliğe çare olmaya çalışıyoruz"

Ukrayna'da 2017 yılında kurulan Unice Multibrand'in “know how”ından yararlanarak çalışmalarını sürdüren Unice Multibrand Türkiye; Unice, Akten Kozmetik ve Fon Kozmetik markalarının yanı sıra kalite sertifikalarına sahip 23 farklı markanın ürününü satışa sunuyor. Bunlar arasında Thalia Natural Beauty, Beany, PhytoComplex AHL, Bea's, ClaraLine, Unice Home Care ve AllesKlar gibi markalar yer alıyor.

Doğrudan satış sektöründe lider olma hedefiyle çalışmalarına hız verdiklerini belirten Unice Multibrand Türkiye'nin Genel Müdür Yardımcısı Fatih Duman, sektörün her yıl yüzde 10 büyüdüğüne, fırsatların ise çok daha büyük olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin doğrudan satışla ilgilenebilecek 20 milyon kişilik bir potansiyeli bulunduğu bilgisini veren Duman, “Bu işin doğduğu yer olan Amerika, 300 milyon nüfusa ve binden fazla doğrudan satış şirketine sahip. Türkiye'de ise irili ufaklı 115 şirket olsa da güçlü oyuncuların sayısı az. Çalışanların ve tüketicilerin de öyle. Burada büyük bir fırsat görüyoruz. Türkiye'de doğrudan satışla ilgilenen yaklaşık 2 milyon kişi var ama bunun en az 10 katı kadar bir potansiyel söz konusu." diye konuştu.

"Girişimciler kendi işlerinin patronu"

Unice Multibrand Türkiye olarak 10 bin girişimciyle başladıklarını, 2021 yılı sonuna kadar 300 bin kişiyi hedeflediklerini kaydeden Fatih Duman, “Pandemi sürecinde pek çok kişi işini ve gelirini kaybetti. Biz, girişimciler katarak sektörü büyütürken pandemi nedeniyle artan işsizliğe de çare olmaya çalışıyoruz. Girişimcilerimizi iş ortaklarımız olarak nitelendiriyoruz, onlar bizim tek satış kanalımızı oluşturuyorlar. İster ev hanımı ister sektör profesyoneli olsunlar fark etmez, bir anlamda kendi işlerini kuruyorlar." dedi.

Girişimciler için sermaye gerektirmeyen, doğru planlanmış bir kazanç modeline sahip olduklarını belirten Fatih Duman, konuyla girişimcilerin ürünlerini indirimli olarak satın alabildiğini ve tasarruf kazancı elde ettiğini aktardı.

Tüketicinin aldığı ürünleri yüzde 43 kârla satabildiğine dikkat çeken Duman, "Bu da satış kazancı. Üçüncü kazanç ise insanların hayallerini gerçekleştirmesinin yolu, biz buna 'ekip kazancı' diyoruz. Çok katlı pazarlamada bir iletişim ağı yapısı var. Sisteme üye olan kişi yakın çevresinden başlayarak başkalarını da sisteme dahil ediyor. 'Benim üyem, üyemin üyesi' şeklinde bir yapılanma modeli geliyor. Bu noktada girişimcilere, ekipleriyle birlikte ulaştıkları cironun yüzde 20'si kadar grup primi veriyoruz. Ayrıca her ulaştıkları unvan için 300 bin liraya kadar nakit ödüller sunuyoruz. O nedenle girişimcilerimize çok rahatlıkla 'Bu iş sizin hayatınızı değiştirebilir, hayal ettiğiniz kazançlara ulaşabilirsiniz' diyebiliyoruz." şeklinde konuştu.