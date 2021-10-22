“Pandemi, robotik teknolojilere olan talebi artırdı”

MURAT KÜÇÜK

Küresel ölçekte ekonomiye zarar veren koronavirüs salgınının robot sektörüne uzun solukta olumlu etkide bulunduğunu dile getiren SRDR Robotik Genel Müdürü Serdar Güvensoy, pandeminin ilk etkilerinin atlatılmasından sonra firmaların üretime daha hızlı ve hatasız devam etmek için robotik otomasyonlara yöneldiğini ve bu durumun sektöre büyüme olarak yansıdığını belirtti. “Yeni dünya düzeninde hijyen, hız, kesintisiz üretim, başta sağlık olmak üzere gıda ve benzeri sektörlerde büyük önem kazandı” diyen Serdar Güvensoy, “Artık şirketler, ürünlerini salgın hastalık riski taşımadan üretmek, paketlemek ve paletlemek zorundalar. Biz de SRDR Robotik olarak robotlarımızla firmaların elinden tutup onlara destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

SRDR tarafından yapılan tüm robotik otomasyonların ERP sistemiyle bağlantılı olduğuna dikkat çeken Güvensoy, derin öğrenme yazılımı ile sürekli iyileştirme sağlayarak kaliteli üretime destek verdiklerini söyledi ve şöyle devam etti: “Robotlu üretim hücrelerimizin en önemli avantajı ve ayrıcalığı, sistem verimliliğinin akıllı telefondan izlenebilmesidir. Bu uygulamayı ilk defa biz gerçekleştirdik. Gıda ve tarım sektöründe sunduğumuz paketleme ve paletleme çözümlerimizi, yabancı firmalardan çok daha makul fiyatlara sunuyoruz. Yerli firmalardan robotik hizmetler alan şirketlerin pandemi döneminde servis hizmetleri de aksamamış oldu.”

Manuel kavramı hayattan soyutlanıyor

Teknoloji ve iş geliştirme yatırımlarına karşı çekingenliğin devam ettiğini belirten Serdar Güvensoy, yatırım kararlarını etkileyen en önemli unsurun maliyet olduğunun altını çizdi. Müşterilerine robotik çözümlerin kısa ve uzun vadeli dönüşlerini ayrıntılı anlatarak bilgi akışı sağladıklarını belirten Güvensoy, “Üretim sürecini yeniden tanımlayan dijital çağ, manuel kavramını hayatımızdan soyutlaştırarak yeni bir dünya yarattı. Bugün işgücü ihtiyacına bağlı kalmadan üretim faaliyetlerine devam etmek çok büyük bir imkan. Bunu göz ardı etmeden geleceğe yönelik geniş bir pencereden bakmak, firma imajının olduğundan farklı bir yöne evirilmesini sağlıyor” dedi.

2021 hedeflerinin yarısı gerçekleşti

Tarım, otomotiv, kimya, gıda, tekstil ve matbaa sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara robotik entegrasyon çözümleri sağlayan SRDR Robotik, yılın ilk 6 ayında 2021 hedeflerinin yarısını gerçekleştirdi. Sene sonuna kadar tüm hedeflerini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten SRDR Robotik Genel Müdürü Serdar Güvensoy, “2021 yılının ilk yarısında genel itibariyle metal, çelik döküm, gıda, gemi, plastik ve imalat sanayisinde faaliyet gösterdik. Faaliyetlerimizin yaklaşık yüzde 60’ı imalat sanayinde, geri kalan kısım ise metal- çelik döküm alanlarında gerçekleşti.” şeklinde konuştu.