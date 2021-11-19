Pandemi süreci dijital göz yorgunluğunu artırdı

Pandemi süreci, göz sağlığına da önemli rahatsızlıklar getirdi. Dijital ekranlarda geçirilen sürenin rekor düzeye çıkması, göz rahatsızlıklarını da yüksek oranda artırdı. Artık hayatın vazgeçilmez parçası haline gelen akıllı telefon, tablet ve bilgisayarların yaygın kullanımı ile birlikte ‘Dijital Göz Yorgunluğu’ tıp literatüründe yerini aldı.

HOYA Türkiye ve SEIKO Optik Türkiye Genel Müdürü Suat Çam, bulanık görüş, gözlerde batma, sulanma, çift görme, ışık hassasiyeti, yorgunluk, gözlerde kuruluk ve gece görüş zorluğu gibi semptomlar oluşturan ‘Dijital Göz Yorgunluğu’na karşı çözümler geliştirdiklerini dile getirdi. Çam, “Pandemi nedeni ile birçoğumuz neredeyse 2 yıldır evlerimizde vakit geçirmek durumunda kaldık. Yoğun telefon ve bilgisayar kullanımına, uzun saatler süren dizi ve film izlemeleri de eklendi. Evde geçen bu süreç göz rahatsızlıkları ile ilgili farkındalığı da artırdı ve yoğun dijital kullanıma bağlı olarak gelişen göz rahatsızlıklarında artış meydana geleceği düşünülüyor. HOYA Sync III ve SEIKO SmartZoom ile uzun saatler ekranlar karşısında rahatlıkla çalışılmasına olanak sağlayabiliyoruz” diyor.

Hoya ile birlikte 1881 yılında kurulan Seiko Optik, optik sahasının Türkiye’deki etkin oyuncuları arasında yer alıyor. Rakiplerinden farklı olarak Türkiye’de optik ürünlerin üretimine de soyunan grup, sattığı ürünlerin yüzde 70’ini İstanbul Samandıra’daki genel müdürlüğünde kurulan üretim laboratuvarında imal ediyor. Türkiye’nin Hoya ve Seiko’nun önemli ve hızla geliştirdiği üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Genel Müdür Suat Çam, “Markaların yüzde 70’i Türkiye’de üretiliyor. Dijitalleşme sorunlarına yönelik son çıkarılan ve fuarda tanıtımını yaptığımız ürünler hali hazırda ithal geliyor. Üç yıl içinde bu ürünleri de yerli üreteceğiz" dedi.

Dijital ürünleri sergiledi

Silmoİstanbul Optik Fuarı’nda yeni çözümlerini de iş ortaklarına anlattıklarını dile getiren Suat Çam, dünyada aynı anda lansmanı gerçekleştirilen SEIKO Brilliance’ın özellikle 40 yaş üstünün yaşadığı göz problemi presbiyopiyeye karşı üretildi ve tasarım aşamasında bugünün dijital dünyasının göze etkileri ön planda tutularak tasarlandığını belirtiyor.