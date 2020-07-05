Pandemi sürecinde turizmin geleceği Antalya'da tartışıldı

05 Temmuz 2020

Dünya çapında 5 farklı ülkede 10 bin çalışanıyla 1 milyar dolar ciroya sahip Şahinler Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in ev sahipliği yaptığı toplantıda Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderasyonunda, Club Megasaray Genel Müdürü . Sebahattin Asi, Turizm Danışmanı Osman Ayık, Meeting Point Turkey CEO’su Kamil Özil’in konuşmacı olduğu toplantıda sektörün durumu hakkında çok önemli bilgiler paylaşıldı. Toplantıya çok sayıda iş insanı ve gazeteci katıldı.

Moderatör Celal Toprak ilk sözü 19 Haziranda hizmete açılan Club Megasaray’ın Genel Müdürü Sebahattin Asi’ye verdi. Sebahattin Asi, toplantıda şu bilgileri verdi;

“Clup Megasaray Genel Müdürü Sebahattin Asi, “Mart ayına gelinceye kadar tesisisin yüzde 80'i satılmış durumdaydı. 19 Mart'ta oteli kapatmak zorunda kaldık. Kovid-19 ile ilgili bakanlığın yayınladığı 130’u aşkın maddeye uygun olarak çalışma tarzımızı değiştirerek TÜVSÜD’den sertifikamızı aldık ve bakanlığın sitesinde yayınlandı. Personeli eğittik ve eğitimler sürüyor. Şu anda 400 misafirimiz var. Açılmayan tesislerin odalarını bize aktarıyorlar. Antalya Belek’teki açık olan beş tesisten biriyiz. Yurt dışından kendi imkanlarıyla gelen misafirlerimiz var. Turizm sektörümüz güçlüdür. Avrupa ile kapılar açılırsa eski düzene geçeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Basının yoğun ilgi ile izlediği toplantıda Kemal Şahin şunları söyledi;

“Turizm sektörü, bağlantılı olduğu sektörlerle birlikte 1 milyondan fazla kişiye sağladığı istihdam ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutuyor.

Pandemi sürecinde konaklama alt sektörleri başta olmak üzere, ulaşım hizmeti sağlayıcıları, seyahat acenteleri ve tur operatörleri, turistik bölgelerde yer alan mağaza, çarşı ve pazarlar, gibi çok sayıda iş birimi olumsuz etkilendi.

Türkiye’yi ziyaret eden kişi sayısı 2019‘da %14 yükselerek 52 milyona ulaşırken, turizm gelirleri %18 artarak 30 milyar USD’ye yükseldi. 2020’de hedef 58 milyon turist ve 40 milyar USD’nin üzerinde turizm geliriydi.

2020’nin ilk aylarında turizm sektörü çok olumlu bir seyir izledi. Ocak-Şubat 2020 döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda %9,7 artarak 3,5 milyon kişi seviyesinde gerçekleşti. Ancak, Mart ayında koronavirüs salgınının hızla yayılmasıyla sektör olumsuz etkilenmeye başladı. 15 Mart’ta da bütün uçuşlar iptal edildi. Ondan sonra ikinci çeyrekte karantina nedeniyle kış uykusuna yattı. Ve tarihin en büyük darbesini aldı.

Verilen kredi teşvikleri en az 2-3 yıl vadeli olmalı!

Megasaray olarak ilk çeyrekte Ocak-Mart aralığında ziyaretçi oranının çok daha yüksek olduğuna vurgu yapan Şahin, “Kurmuş olduğumuz Megasaray Tenis Akademisi’nde bu zaman aralığında dünyaca ünlü Davis Cup başta olmak üzere yaptığımız birçok önemli tenis turnuvalarıyla zaman zaman otelimizde tam doluluk sağladık. Dolayısıyla kış sezonu bizim için çok iyi geçmişti. SGK primi ve bazı vergi ödemeleri 6 ay süreyle ertelendi. Turizm sektörüne özel Kısa Çalışma Ödeneği'ne ek başvuru imkânı getirildi. Bu süreçte çalışanlarımızı evlerine yollamayıp tesislerimizde tutma imkanımız oldu. Erteleme ve teşvikler kısa süreli değil 2- 3 yıl süreyle olmalı, personelimizi elimizde tutmalıyız.” diye konuştu.

Dünya genelinde turizm endüstrisinin bu yıl 1.200 milyar USD kaybedeceği tahmin edildiğine dikkat çeken Kemal Şahin şunları söyledi:

“Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi istihdamın 100 ila 120 milyon kişi azalabileceğini düşünüyor.

İyi senaryoda 17 milyar kayıp

2020 yılında turizm endüstrisi için muhtemel 3 senaryo bulunuyor.

1. Senaryo: Uluslararası seyahat kısıtlarının Temmuz ayı başlarında kaldırılacağı, turist sayısının yıllık bazda %58 oranında azalacağı,

2. Senaryo: Sınırlamanın Eylül’de kaldırılacağı, turist sayısının %70’e ulaşacağı,

3. Senaryo: Önlemlerin yılsonuna kalkması durumunda 2020 genelinde turist sayısının bir önceki yıla göre %78 azalabileceği düşünülüyor.

Temmuz-Eylül döneminde iç turizmin canlanacağı öngörülüyor. Ve bizde 19 Haziran da otelimizin kapılarını misafirlerimize açtık. Açıldığımız günden bugüne ağırlıklı yerli misafir olmak üzere az da olsa Almanya’dan ve Rusya’dan da turist gelmeye başladı.

Megasaray kurulduğu günden bugüne her yaştan 1 milyon turist ağırlamıştır. Misafirlerimizin çoğu %70 repeat müşteridir ve 50 den fazla gelen bir çok müşterimize platinum kartı verdik. Bu misafirlerimiz adına ağaç dikiyoruz, yakında büyük bir ormana dönüşecek.

Özellikle Megasaray Tenis Akademisi’nin misafir ettiği sporcu sayısında ciddi bir artış oldu. Ve Türkiye çapında tenisçilerin ilgi odağı olduk. Kısa zaman da hatırı sayılır bir rakama ulaştık. Otelimizde şu an 400 kişi ağırlamaktayız.”

Antalya’da durum

2019 yılında Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısının bir önceki yıla oranla %18,3 artarak 14.951.711 olarak gerçekleştiğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

“Ziyaretçiler ilk 5 ülke sırasıyla; Rusya, Almanya, İngiltere, İsrail ve Polonya’dır. 2019’da en önemli pazar Rusya’dan Antalya’ya gelen ziyaretçi bir önceki yılın aynı ayına göre %38 oranında artmıştır. İkinci kaynak pazar Almanya’dan gelen ziyaretçi ise bir önceki yılın aynı ayına göre %18 oranında artmıştır. Antalya’nın öncelikli olarak açılacağını tahmin ediyorum. Almanların da 30-40 oteli var, hem burada hem oradaki bağlantılar anlamında onların firmalarında da on binlerce kişi çalışıyor. Türkiye’ye turist gelmediği için TUI gibi birçok Alman tur operatörü de sıkıntıya düşer. Megasaray’da sosyal mesafe var, doktorlar var, pandemi kuralları uygulanıyor, adeta bir karantina gibi, buraya gelip insanlar nefes alsınlar, moral olarak düzelirler.”

Teniste hedef: dünyada ilk 10

Şahinler Holding’in Turizmden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Şahin, 121 dönüm arazi üzerinde kurulu Güvenli Hizmet Sertifikası alan tesiste; pandemi ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını ve alanın büyük olması sebebiyle sosyal mesafenin korunması noktasında tesisin avantajlı olduğunu belirtti. Otelde tenis akademisi kurduklarını ve hem Türk hem yabancı öğrenci ve hocaları ağırladıklarını bildirdi. Bunu yarı sosyal sorumluluk olarak desteklediklerini kaydeden Şahin, teniste dünyada ilk onda yer alacak sporcular kazandırmak istediklerini söyledi. Şahin, iç turizmde ise beklentilerin ötesinde bir talep olduğunu söyledi.

Turizmin çarpan etkisi çok büyük

Turizm sektörünün duayen isimlerinden, sektörde birçok STK’da başkanlık yapmış Osman Ayık da, İngiltere’nin seyahat yasağını kaldırdığını, Almanya’nın da yarısını kaldırmasını beklediklerini ifade etti. Osman Ayık, şunları söyledi: “Biz paket tura bağımlı bir bölgeyiz. Bireysel çok az. Paket turda İspanya ile başa baş gidiyoruz. İspanya’nın 25-27 milyon paket tur turisti var ama 85-90 milyon turist ağırlıyorlar. Bizim paket turları daha da geliştirmemiz lazım. İnovasyona ihtiyacımız var. Mesela Megasarayı’ın yaptığı tenis organizasyonları farklı bir açılım. Sektörle ilgili ileriye dönük öngörüde bulunmak imkansız. Durum, İnsan sağlığı ile ilgili olunca bütün ezberler değişiyor. Biz dünyanın en önemli turizm aktörlerinden biriyiz. Bu işten en çok etkilenen sektör seyahat endüstrisi ve turizm. Hizmetler sektörünü bir motor olarak düşündüğünüzde, turizm motor yağı gibidir. O olmadan çalışmıyor. Toplam milli gelir içinde turizm çok büyük pay tutmuyor ama çarpan etkisi çok önemli.”

Bankalar turizme daha fazla destek vermeli

Uluslararası tur operatörü Meeting Point Türkiye CEO’su Kamil Özil, geçen yıl Türkiye’ye iki milyon turist getirdiklerini söyledi. Antalya bölgesinin en büyük pazarları olduğunu anlatan Özil, Almanya’nın seyahat uyarısı 31 Ağustos’a kadar sürüyor olsa da 15 Temmuz itibarıyla operatörlerin paket tur satışlarının açık olduğunu dile getirdi. Almanya’dan herhangi bir seyahat yasağı olmadığını ancak uyarı nedeniyle eğer seyahat edilirse devletin sigorta dahil hiçbir konuda sorumluluk kabul etmediğini belirten Özil, şu bilgileri verdi: “Bu ay içinde veya Ağustos’ta seyahat uyarısının kaldırılacağını düşünüyoruz. Pandemi sürecini en iyi yöneten ülke Yunanistan oldu oraya bir talep var ama Antalya açılırsa birinci sıraya Türkiye gelir. Devlet iyi niyetli bir yaklaşımda bulundu ama uygulamada ve gerçekleşmede kısa çalışma ödeneği dışında, ne özel ne kamu bankalarının yeterli desteği olmadı. Dönem dönem biz otellerle birbirimizin kredilendiricisiyiz. Bir milyar doları bulan bir kredilendirme olur, bu olmasa turizm gelişemezdi.”