Pandemi, yemek sanayinde köklü değişime neden oldu

04 Mayıs 2020

BURSA (DÜNYA) – Pandemi nedeniyle kritik günlerin yaşandığını belirten Örnek Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, yemek sanayinde de ciddi anlamda değişimin yaşandığını dile getirerek, “Konu gündeme geldiği andan itibaren gereken tedbirlerimizi aldık. Hem kendi mutfağımızda hem de müşterilerimizin mutfaklarında Bursa Valiliği ve Tarım İl Müdürlüğü’nün uygun gördüğü şartlara uyarak yemek hizmeti vermeye devam ediyoruz. Örnek Yemek olarak, gerekli tüm dezenfeksiyon işlemlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Süreçle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bu konuda gerekli tedbirleri titizlikle uyguluyoruz. Toplum sağlığını göz önünde bulunduruyor, her zamanki gibi hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Mayıs ayında çalışma kapasitemiz artacak

Korona virüs nedeniyle normal kapasitelerinin yaklaşık yüzde 35’i seviyesinde çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özen, firmalardaki iş duraklamalarının ve Ramazan ayının etkisi ile bir düşüş yaşandığını ifade etti. Abidin Şakir Özen, “Normalde günlük ortalamamız 20 bin kişilik iken şu anda yaklaşık 7 bin kişilik yemek üretimi ile yolumuza devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz mayıs ayı ile üretimlerine ara veren fabrikalar açılmaya başlıyor. Buna bağlı olarak çalışma kapasitemiz de belirli seviyede artacak. Bu artışla birlikte sektör adına da olumlu gelişmelerin yaşanacağına inanıyorum” diye konuştu. Her sektörde olduğu gibi hazır yemek sektörünün de bu değişim sürecine adapte olacağını ifade eden Özen, “Dünyada yeni normallerin konuşulduğu bir dönemde herkes üzerine düşen sorumluluğu alarak adımını atmak zorunda. Bu süreç birlikte aşılabilir. O nedenle birbirimizi yukarı taşımak için ülkemizin ve insanımızın gelişimi için birlikteliğe önem vermemiz gerekiyor. Bizler ancak bu şekilde dünya çapında fark oluşturabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

İhtiyaç sahiplerine özel yemek gönderimi yapılıyor

Bu yıl salgın nedeniyle farklı bir Ramazan ayı yaşandığını belirten Özen, önceki yıllarda Bursalıların kalabalık iftar sofralarında bir araya geldiklerini söyledi. Özen, korona virüs nedeniyle eski toplu iftarların yapılamadığına dikkat çekerek, “Bu yıl çok farklı bir süreç yaşanıyor. Ancak çok güzel gelişmeler de gözlemliyoruz. Örnek vermemiz gerekirse her yıl hayır amaçlı toplu iftarlar veren iş adamları bu yıl toplu iftar vermek yerine bizlerle iş birliği yaparak ihtiyaç sahiplerine özel yemek gönderimi yapıyor. Her akşam çok sayıda ihtiyaç sahibine iş adamlarımızın sipariş ettikleri yemekleri en hijyenik şartlarda ulaştırıyoruz. Bu da Ramazan ayının manevi değerlerinin korunmasını sağlıyor. Ne mutlu ki bizler de bu sürecin parçası oluyoruz” diye konuştu.