Pandemide Bulutklinik'ten hizmet alan hasta sayısı yüzde 150 arttı

COVID-19 salgını sağlık hizmeti alışkanlıklarında da köklü değişikliklere neden oldu. COVID-19 nedeniyle hastaneler 2020 yılında fiziksel kapasitelerinin neredeyse tamamını salgınla mücadeleye ayırdı. Bazı branşlar ise daha az kapasiteyle hizmet vermeye başlayınca online muayene hizmetlerinde ciddi bir artış meydana geldi.

Fiziksel koşulların COVID-19 dışındaki sağlık hizmetlerine yeterli gelmemesi ve hastaların da tedbir amaçlı bu sağlık tesislerinden uzak durma eğiliminde olmasının etkisiyle online doktor hizmeti sunan Bulutklinik'e olan talep önemli oranda arttı. Hasta ve doktorları sanal bir platformda bir araya getirerek temel sağlık hizmetlerinin alınabilmesini sağlayan Bulutklinik, böylece sağlık hizmeti almak isteyenlere bulaş riskini minimuma indirme imkanı sunarken, zamandan da tasarruf sağladı.

Bulutklinikten yapılan açıklamaya göre, Bulutklinik’ten hizmet alan klinik sayısı 2021 yılı başından itibaren yüzde 100'ün üzerinde artış kaydetti. Böylece 2021 yılı başından itibaren Bulutklinik’ten hizmet alan klinik sayısı 2 binden 4 bin 70’e ulaştı. 2020 yılı başında Bulutklinik’e kayıtlı hasta sayısı 345 bin iken bu sayı, 2021 yılı başında yaklaşık yüzde 150’nin üzerinde artışla 865 bine çıktı. 3 bin olan hizmet alan kullanıcı sayısı da 2021 yılı başında yüzde 110 artış ile 6 bin 291 kişiye yükseldi. SaglıkNet’e entegre olarak çalışan Bulutklinik’te 2020 yılı başında Sağlık Bakanlığı’na gönderilen veri sayısı 12 bin 500 iken, bu sayı 2021 yılı başında yaklaşık 196 bin oldu.

“Pandemi sağlık hizmet anlayışını da kökten değiştirdi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulutklinik Kurucu Ortağı Ali Hulusi Ölmez, “Pandemi sürecinde birçok alışkanlığımızı kökten değiştirirken sağlık hizmetleri süreçlerinde de değişiklikler olması kaçınılmazdı. Bu noktada 2016 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Bulutklinik’te daha önce ülkemizde yaygın olmayan online muayene hizmetinin altyapısını hastalarımıza ve doktorlarımıza sunduk. 2021 yılı başı itibariyle mevcut rakamlarımıza baktığımızda Bulutklinik’in kullanım oranlarında çok ciddi bir talep artışı yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yeniden şekillenen tüketici davranışları ile birlikte online sağlık hizmetlerine talebin gelecek yıllarda da artacağını ön görüyoruz ve gelecek yatırımlarımızı bu beklenti ışığında planlıyoruz.” dedi.