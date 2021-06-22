Pandemide endüstriyel camlara talep arttı

Ürünlerini 6 kıtada 60’a yakın ülkeye ulaştıran Yorglass, Türkiye’de beş farklı şehirde faaliyetlerine devam ediyor.

Yorglass CEO’su Semavi Yorgancılar, gelecek beş yılda katma değerli camlara eğilimin de artmasıyla yıllık ortalama yüzde 3,6 büyümesi beklenen global düz cam pazarının, sürekli genişleyen kullanım alanlarıyla sürdürülebilir bir gelecek için olağanüstü imkânlar taşıdığını söyledi.

Yorgancılar, “Farklı araştırma şirketlerinin güncel sektör analizi raporlarına göre 2028 yılında global düz cam pazar hacminin 352 milyar doları bulması beklenen sektörde; pazarın büyüme dinamiklerini tetikleyen en önemli iki faktörün, inşaat alanındaki artan harcamalardan ve binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik düzenlemelerden kaynaklanacağı tahmin ediliyor.” dedi.

Toplam pazarda yüzde 36 ile en büyük paya sahip olan temperli camlardaki yüksek talebin elektronik ve inşaataki büyümeyle birlikte devam edeceğini kaydeden Yorgancılar, “Tahminen dönemde yıllık yüzde 3,8 ortalama ile en hızlı büyümenin izolasyonlu camlarda olması bekleniyor. 2020’de pandemi etkisiyle büyümesi durmuş olan global düz cam pazarı, 2021 itibarıyla artan tüketici talebine cevap vermek üzere üreticilerin yatırım kararlarıyla tekrar büyümeye başladı.” değerlendirmesini yaptı.

“Yoğun talep var”

Dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle artık evlerde daha çok vakit geçirildiğine dikkat çeken Yorgancılar, bu değişimin sektörü etkilediğini söyledi. Endüstriyel camların ev, ofis ve iş yerlerinin her alanında kullanıldığını belirten Yorgancılar, “Renkli, çift taraflı, retro, ayna ve lamine camdan çerçeve camına, yüksek performanslı teknolojik camdan fırın, kombi, ticari soğutucu ve buzdolabı camına kadar ofis, mutfak, banyo ve ev mobilyalarında kullanılan işlenmiş endüstriyel camlara iş ortaklarımızın yoğun talebi var. Yüksek standartlardaki ürünlerimizle pazarın taleplerini karşılamak için yoğun çalıştığımız bir dönemdeyiz.” ifadelerini kullandı.

İhracatını yüzde 60 artırmayı hedefliyor

Endüstriyel ürün tasarımlarının cam sektörüne yön verdiğini anlatan Yorgancılar, 2021’in ilk beş ayında ihracat pazarlarında İtalya, Polonya, Almanya, İspanya ve Kanada’nın öne çıktığını aktardı. Yorgancılar, “Ülkemizde faaliyet gösterdiğimiz alanlarda pazar payımız yüzde 50, Avrupa’daki pazar payımız yüzde 25 seviyesinde yer alıyor. İhracat hedeflerimize kısa sürede ulaşarak 2021 sonunda toplam ihracatımızı önceki yıla göre yüzde 60, toplam ciromuzu ise yaklaşık yüzde 50 artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.