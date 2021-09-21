Pandemide kahve satışı 3 kat arttı, Tchibo yeni konsept mağazalar açtı

Handan Sema CEYLAN

Türkiye’nin 12 kentinde 50’ye yakın mağazası olan Alman Tchibo, pandemide artan kahve satışlarının ardından farklı bir mağaza konsepti geliştirdi. Tchibo Barista konseptli mağazaların ilki Akaretler’de, ikincisi Kadıköy’de açıldı. Tchibo, online tarafta da 30 milyon ziyaretçiye ulaştı.

Her şey 1949 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde iki girişimcinin kafa kafaya verip, evlere posta yoluyla kahve satmasıyla başladı. Almanya’nın 2. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalıştığı bu dönemde Max Herz ve Carl Tchilling-Hiryan ilk dükkanlarını Tchilling’in soyadını ve kahve çekirdeği anlamına gelen ‘bean’i birleştirerek Tchibo olarak açtılar. Şu anda dünyanın lider kahve üreticileri arasına ismini yazdıran Tchibo’nun 13 ülkede bin 300 mağazası ve 22 bin 300 satış noktası bulunuyor.

16 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini söyleyen Tchibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, “Tchibo, dünyanın en büyük kahve üreticilerinden biri. Hikayemiz 1949 yılında Almanya’nın Hamburg kentinde başlıyor. Tchibo o dönemde faaliyetine Almanya’da evlere posta ile kahve göndererek başlıyor. Bugün Almanya dahil Avrupa’nın pek çok ülkesinde kahve kategorisinde pazar lideriyiz. Filtre kahvede de kapsül kahvede de” diye konuştu. Ulutürk, “Geçtiğimiz yıl pandeminin ilk döneminde 3 büyük il başta olmak üzere pek çok kentte kahve satışları geçen yıla göre 3 kat arttı” diyerek, şunları söylüyor: “Biz de büyüme stratejimizi kahve odaklı yatırımlarla kurguladık. Hatta kahve severlerle daha çok vakit geçirebileceğimiz konseptimiz olan Tchibo Barista mağazalarının ikisini de tam pandemi sırasında açmış olduk. Biri İstanbul’un önemli kültür sanat merkezlerinden Akaretler'de diğeri de Kadıköy’de. Sayısını artıracağız. Ayrıca sağlıklı yeni atıştırmalık barlarımızı da geliştirdik. Tchibo Coffee Break adıyla satışa sunduk. Kahvenin tamamlayıcısı oldular.”

Hedefte hastaneler de var

Satış kanallarını geliştirdiklerini de kaydeden Ulutürk, “İnternet mağazamız www.tchibo.com.tr pandemide yüzde 80’lik bir satış artışı kaydetti. Ayrıca Migros, Macrocenter ve Carrefour gibi ulusal zincir marketlerin yanı sıra birçok yerel market zincirinde de raflarda yerimizi aldık. Bir de biliyorsunuz kahve iyi bir yolculuk arkadaşı. Artık birçok Petrol Ofisi noktasında, Tchibo 2 Go konseptimizle yer alıyoruz. D&R’larla işbirliği yaptık. Oteller, restoranlar, kafeler, üniversiteler ve iş yerleri başta olmak üzere, ev dışı tüketim hizmeti veren profesyonellere de hizmet veriyoruz. Bir de şimdi listemizde hastanelerde cornerlar açmak var” şeklinde konuşuyor.

15 kategoride ürün her hafta değişiyor

Ulutürk, “Mağazamızdaki ürünler ihtiyaca cevap verme konusunda Türkiye için önemli bir zenginlik sunuyor. 15 farklı kategoride ürünümüz var. Her hafta temamızı değiştiriyoruz. 1855 yaş arası müşterilerimiz çoğunlukla. Bir de kadınlara daha çok satıyoruz” dedi.

Kahvelerin yüzde 40’ı sürdürülebilir üretimden

Tchibo’nun hem kahvede hem de satış yaptığı ürünlerde yüzde 100 sürdürülebilirliğe ulaşmayı hedeflediğini anlatan Hasan Ulutürk, “Kahvelerimizin yüzde 40’ını sürdürülebilir tarım mahsulü olarak tüketicileriyle buluşturuyoruz. WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) başlattığı Büyük Menderes Havzası Su Koruyuculuğu Programı’nı 2019 yılından bu yana destekliyoruz. Sadece geçen yıl Tchibo’nun sattığı tekstillerde 63 milyon geri dönüştürülmüş pet şişe kullanıldı” şeklinde konuştu.

Türk kahvesini de yurtdışı mağazalarımıza ihraç ediyoruz

Tchibo Türkiye Genel Müdürü Hasan Ulutürk, filtre kahvelerden kapsüllere kadar geniş bir yelpazede ürün sunduklarını ama Türkiye’de hizmet vermenin bilinciyle raflarına bir de Türk kahvesi eklediklerini anlattı. Ulutürk, şunları söyledi: “Türk kahvesini sadece buradaki raflarımıza koymadık. Biz 13 ülkede varız. Romanya, Bulgaristan, Orta Asya ülkeleri ve Almanya artık Türk kahvesini bizden Tchibo’dan alıyor. Böylece Türk kahvesini ihraç etmiş olduk. Sadece Türk kahvesini de ihraç etmiyoruz. Bizden 7 arkadaşımız Türkiye’de başladıkları görevlerini şimdi yurtdışında çeşitli pozisyonlarda başarıyla sürdürüyorlar. Türkiye’den giden arkadaşlarımız hızlı ve çevik olmalarıyla öne çıkıyor. Özetle yönetici de ihraç ediyoruz. Türkiye’de toplam çalışan sayımız 350.”