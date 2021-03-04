Pandemide modüler yapılara olan talep yüzde 40 arttı

Koronavirüs ile birlikte sağlık, çevreye duyarlılık, minimalist yaşam gibi konular öne çıkmaya başladı. Bu durum birçok sektörü de yeni nesil fikirlere sekv etti. Bunlarda biri de inşaat sektörü. Hız, düşük maliyet, sürdürülebilirlik, deprem gibi doğal afetlere dayanıklılık gibi birçok avantajıyla öne çıkan modüler yapılar inşaat sektörün geleceğini de şekillendiriyor.

Bir zamanlar "alternatif" olarak kabul edilen parçaların birleştirilmesiyle tamamlanan ve ihtiyaç halinde yeniden parçalara ayrılabilen modüler yapılara olan ilgi pandemiyle birlikte yüzde 40 arttı. Bunun da etkisiyle modüler yapı pazarı büyüklüğünün 2027'ye kadar 106,22 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Bunun yanı sıra salgın sürecinde artan talep fuar ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından Türkiye’nin ilk "Prefabrik, Modüler, Mobil Ev ve Yapı Sistemleri Fuarı" 16-18 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

"Modüler yapılar, inşaat sektörünün geleceğini şekillendiriyor"

İnşaatın salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine dikkat çeken Tureks Uluslararası Fuarcılık Genel Müdürü Nergis Aslan, “Yıllardır dünyanın pek çok yerinde yaşam alanından iş yerine, hastanelerden fabrikalara kadar birçok kullanım alanı sunan prefabrik yani modüler yapılar, COVID-19 sürecinde sektörün başka bir yöne evrilmesine de neden oldu. Burada kişilerin bakış açılarının değişmesi de kilit rol oynuyor. Biz de buradan yola çıkarak hem sektörün hem de tüketicilerin bir platformda buluşmaları için çalışmalara başladık. Hedefimiz farklı coğrafyalardan gelecek 250 katılımcı firma ve mimarlardan müteahhitlere, kamu kurum ve kuruluşlarından uluslararası alıcılara kadar birçok meslek grubundan 20 bin ziyaretçi ile fuarcılığa yeni bir soluk kazandırırken sektörün nabzının atacağı bir buluşma organize etmek.” dedi.