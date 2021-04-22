Pandemide 'Sürat'li büyüdü

Aysel YÜCEL

Artan kargo talebini karşılamak için yatırımlarını hızlandıran Sürat Kargo, hızı büyüyor. İlk çeyrekte 20 yeni şube açan şirket, bu dönemde yüzde 75 büyüdü.

Sürat Kargo Genel Müdürü Metin Kocael, pandeminin damga vurduğu 2020 yılında, bir önceki yıla oranla, yüzde 34 büyüme sağladıklarını söyledi. Kocael, “Pandemi döneminde oluşan ani yoğunluk sebebiyle düşen teslimat performansımızı aldığımız önlemler ve yaptığımız yatırımlarla yılın son çeyreğinde artırarak beklentiye cevap verebildik” dedi.

2021 büyüme hedefini yüzde 65 olarak belirledi

Metin Kocael, pandemiyle birlikte zor bir süreçten geçildiğini ve bu sürecin devam ettiğini belirterek, “Bu dönemde önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak oldu. Tüm tedbirleri alarak hayati öneme sahip tedarik zincirinin bozulmaması için kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Bu çabamızı TVRM COVID-19 sertifikasını alan ilk kargo firması olarak taçlandırdık” dedi. 2021 yılı büyüme hedeflerini yüzde 65 olarak belirlediklerini ifade eden Kocael, “Bu yıl ilk çeyrekteki büyüme oranımız yüzde 75 oldu. Artan teslimat performansımız ve gelişen müşteri yaklaşımımız sayesinde müşteri sayımızda önemli artışlar elde ettik ve bu artışa rağmen hizmet kalitemizde de önemli bir artış sağlamanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu. Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğinin sonunda yüzde 94 net teslimat performansına ulaştı. Kocael, “Bu seviyeyi korumak ve daha da geliştirmek için Türkiye’nin her yerinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

"Kalite arttı, şikayet sayımız %62 azaldı"

Müşterilerinin memnuniyetine yönelik de değerlendirme yapan Genel Müdür Metin Kocael,şunları kadetti: “2020 yılının son çeyreğinden başlayarak hizmet kalitemiz ve müşteri memnuniyetimiz hızla artıyor. Sunduğumuz hizmetin kalitesindeki artış ile şikayet sayılarımız yüzde 62 oranında azalırken müşteri teşekkür oranımız da yüzde 75 oranında arttı. Şunu özellikle belirtmek isterim ki müşteri memnuniyeti ve performans anlamında Sürat Kargo geçen yılın ilk çeyreğine göre çok farklı bir seviyede. Müşterilerimizin bu yeni ve oldukça başarılı seviyeyi denemelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.”

İstihdam yeni şubelerle artıyor

2020 yılında pandemi sürecine bağlı işten çıkarmalar olmadığı gibi, aksine çalışan sayısını yüzde 20 oranında arttırarak 7 bin 500 seviyelerine çıkardıklarını açıklayan Kocael, “2021 yılında da artan şube sayımıza paralel, personel sayımızda benzer oranda artış planlıyoruz” dedi. Bu yılın ilk çeyreğinde 20 yeni şube açtıklarına dikkat çeken Kocael, “Böylece şube sayımız 800’e çıktı. Bildiğiniz gibi ülkemiz bir istihdam seferberliği içerisinde. Biz de TMSF bünyesindeki bir şirket olarak bu seferberliğe tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.