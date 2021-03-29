Pandemide Türkiye’nin oksijeni HABAŞ’tan geldi

Koronavirüs salgını etkisiyle tüm dünyada birçok sektörde sıkıntı yaşanırken, bunlardan biri de medikal oksijen gazı oldu. Türkiye, bu alanda dünyanın gelişmiş ülkelerine göre başarılı bir sınav verirken, bu başarıda HABAŞ’ın önemli bir katkısı oldu. Ülkemizde ve tüm dünyada oksijen gazına olan talebin katlanarak arttığı pandemi sürecinde, Türkiye sınai ve tıbbi gazlar sektörünün lider firmalarından HABAŞ; üretim kapasitesi ve lojistik altyapısıyla başta oksijen olmak üzere sağlık ve sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan tüm medikal ve endüstriyel gazları tedarik etmeye devam etti.

4 ilde 14 üretim tesisi

Yüzde 100 yerli sermaye ile 1956 yılında kurulan HABAŞ; bugün İzmit, Bilecik, Aliağa ve Ankara’da kurulu bulunan 14 üretim tesisiyle hizmet veriyor. Tesislerinde günlük 4 bin 500 ton likit oksijen, likit azot ve likit argon üretim kapasitesine sahip olan şirket, 35 bin ton stoklama hacmine sahip. HABAŞ, halihazırda üretimi yapılan oksijen, azot ve argon gazlarına ilave olarak, tüm yurt sathına kurulmuş olan karbondioksit, asetilen, azot protoksit ve hidrojen üretim tesisleri ile helyum, etilenoksit, amonyak, CNG, LNG, sınai ve tıbbi gazlar ile özel gazlar dolum ve dağıtım tesislerinden hizmet sağlıyor.

Balkan ülkelerine de gönderdi

HABAŞ’ın pandemi sürecinde Türkiye çapındaki hastanelerin yanı sıra, oksijen sıkıntısı yaşayan Balkan ülkelerine de destek verdiğini ifade eden HABAŞ Genel Müdür Yardımcısı Şenol Alsan, sağlık sektöründe oksijen gazının hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Ameliyathanelerde, genel yoğun bakım ünitelerinde, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde ve hasta odalarında yoğun şekilde oksijen gazı tüketildiğini dile getiren Alsan, şu açıklamalarda bulundu: “HABAŞ, bu konuda sorumluluğunun bilinciyle üretim, depolama, nakliye alt yapısını ve insan kaynaklarını gaz temininde kesinti yaşanmayacak şekilde oluşturmuş ve düzenli yatırımları ile geliştiriyor.”

Bilecik’te tesis kuruyor

Şenol Alsan, özellikle pandemi döneminde katlanarak artan oksijen gazı talebinin sıkıntısız karşılanabilmesi için HABAŞ olarak, 7/24 çalışma sistemine geçerek, yedek üretim tesislerini hızlı bir şekilde devreye aldıklarını söyledi. Lojistik filolarına ve çalışan personel sayılarına takviyeler yaptıklarını, hastanelere kısa sürede mevcutlara ilave olarak 100’e yakın kriyojenik oksijen tankı kurulumu ve yeterli tüp desteği sağladıklarını açıklayan Alsan, “Şu anda dünyanın tek noktada yüzde 100 likit üretimi yapacak en büyük hava ayrıştırma tesisini Bilecik’te devreye alma çalışmaları yapıyoruz. HABAŞ, ülkemiz ihtiyaçlarını 2030’a kadar karşılayacak kapasiteye sahip lider bir kuruluştur” diye konuştu.