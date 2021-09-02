Pandemiye rağmen 13 ayda bitti, sevkiyatlar yüzde 30 arttı

Pek çok alanda değişimi tetikleyen pandemi, dijital dönüşümün de önünü açtı. Boston Consulting Group (BCG) tarafından geçtiğimiz yıl yapılan bir araştırma, şirketlerin %80'inden fazlasının büyük ölçüde pandemiye yanıt olarak dijital dönüşümlerini hızlandırmayı planladığını gösterdi. İş hedeflerini teknolojiyle buluşturmaya pandemiden önce karar veren Eczacıbaşı Yapı Gereçleri (EYAP) ise uzaktan çalışma düzenine rağmen 13 ayda tamamlayıp bu yılın başında canlıya aldığı dijital dönüşüm projesiyle, dünya teknoloji liderlerinin gündemine girdi. Fortune 500 şirketlerindeki BT liderlerinin %83’ünün üye olduğu SAPinsider, 20 yıldır yayınladığı dergisinin son sayısında, EYAP’ın Vitramax adlı başarılı dijital dönüşüm projesinin sırlarını teknoloji dünyasının liderleriyle paylaştı. Dergi, yapı ürünleri alanındaki uluslararası dağıtım ağını uzun yıllar süren yoğun satın alma faaliyetleriyle büyüten Eczacıbaşı VitrA’nın, daha çevik olmak ve müşteri deneyimini artırmak için büyük resim görme vizyonuyla dijital dönüşümü benimsediği yorumunu yaptı.

2020’nin en büyük SAP projesi

SAPinsider’a konuşan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri BT Direktörü ve Dijital Lideri Alp Güldür, bu yıl canlıya alınan Vitramax projesi hakkında şunları söyledi: “2020’de ülkemizin en büyük SAP projesine imza attık. Planlamadan üretime kadar temel iş süreçlerini optimize eden ve dijitalleştiren bütünsel bir programdan yararlanmak için SAP S/4HANA’yı tercih ettik. Akıllı ERP’nin 19 farklı modülünün yanı sıra, müşteriyle temas noktalarımızı dönüştürecek 5 bulut tabanlı modülü devreye aldık. Süreçleri standart hale getirmek ve kullanıcı dostu ekranlar oluşturmak için SAP Fiori'yi kullanarak müşteri ve çalışan memnuniyetini artırdık. Ayrıca SAP’nin yeni nesil saha yönetimi çözümü de Türkiye’de ilk kez EYAP bünyesinde devreye alındı.”

Alp Güldür

Pandemiye rağmen 13 ayda bitti

Dijital dönüşümde başarılı olmak için işkollarının ihtiyaçlarına göre şekillendirilen, amaca uygun, modern bir teknoloji mimarisi ve veri platformunu devreye almak gerektiğine dikkat çeken Güldür, “Biz BT ekibi olarak yalnızca etkinleştirici bir rol üstlendik. Projenin sahibi Eczacıbaşı VitrA’daki işkollarıydı. Projenin üst yönetimden tam destek alması da başarılı olmasındaki bir diğer önemli etkendi. Vitramax, yaklaşık 250 kişilik Eczacıbaşı ekibinin, SAP Türkiye, Vektora, Felece, Improva ve GoLive olmak üzere 5 farklı yüklenicinin 100 kişilik danışman ekibiyle çalışmasının sonucunda 13 ay gibi kısa bir zamanda tamamlandı. Türkiye, Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere 4 lokasyondaki 5 farklı şirketten girdiler toplandı. Tüm bu süreçte çalışmalar farklı zaman dilimlerindeki bireylerle 4 farklı dilde başarıyla yürütüldü. Bu da bize dijital dönüşümün başarısı için planlama ve organizasyonun ne kadar önemli olduğunu gösterdi” dedi.

İhtiyaç haritası 4 ayda çıkarıldı

Aynada kendilerine bakıp nereye gitmek istediklerine karar verdiklerini söyleyen Güldür, projenin hazırlık çalışmalarına da değindi: “Deloitte ve SAP Türkiye ile 4 ay boyunca çalışarak ihtiyaç haritamızı çıkardık. Tüm proje paydaşlarına 3 yıllık vizyonlarını sorduk. Lojistik, satış, e-ticaret ve finans ekiplerindeki uzman kullanıcıların görüşlerini topladık. Projenin her aşamasında, iş kolları ve proje ekiplerinden aldığımız geribildirimlere göre ayarlamalar yaptık.”

Sevkiyatlar %30 arttı

Dijital dönüşüm projesini canlıya aldıktan sonra ek insan kaynağına gerek olmadan üretim ve sevkiyat çıktılarını artırdıklarını söyleyen BT Direktörü Güldür, sevkiyatlardaki %30’luk artışa dikkat çekerek şunları söyledi: “Projeden çok kısa sürede sağladığımız faydalardan biri, 10 binin üstündeki ürün çeşitliliğine rağmen, teklifleri karşılama ve siparişleri müşteriye ulaştırma yetkinliğimizin artması oldu. Vitramax’tan önce ayda 300 bin parça sevkiyat yapabiliyorken, proje canlıya alındıktan kısa bir süre sonra, insan kaynağını artırmadan bu rakamı 430 bine çıkardık.”

B2Press’in katkılarıyla...