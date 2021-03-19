Pandemiye rağmen yatırım yaptı, üretim kapasitesini katladı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Kapitone, paketleme makineleri, yatak üretim hattı, yatak tutkal hattı, bordür makineleri ile ihtiyaçlara yönelik özel makine üretimleri yapan Elektroteks'in, anahtar teslim yatak fabrikaları kurabilen dünyadaki sayılı firmadan biri olduğu belirtiliyor. 8 saatte 150 ila 3 bin adet ve üzeri yatak üretmek isteyen firmaların anahtar teslim fabrikalarını kuran Elektroteks, bir yandan da yeni yatırımlarla kendi üretim alanını ve kapasitesini büyütüyor. Tesislerin büyüklüğüne göre bir ayda 5 tesis kurabildiklerini dile getiren Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, geçen yıl 50 tesis kurduklarını, Türkiye’deki yatak üreticilerinin yeni yatırımlara yönelmesi nedeniyle iç pazara ağrılık verdiklerini belirtti. Osman Güler, “Pandemi nedeniyle çalışanlarımızı yurt dışına montaja gönderemedik ancak uzaktan bağlantı kadrosunu güçlendirerek, dışarıdan destekle kurulumları buradan yaptık. Bunda da ciddi bir başarı sağladık. 2020’de pandemiye rağmen yüzde 50’yi aşan bir büyüme kaydettik. İstihdamı yüzde 50 artırdık. Pandemide, mevcut fabrikamıza ek olarak; Görükle Sanayi Bölgesi’nde de 8 milyon Euro yatırımla yeni bir fabrika kurduk. 40 bin metrekare alan üzerine 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikamızda 80 kişiye ek istihdam sağladık. Böylelikle toplam 235 çalışana ulaşarak kapasitemizi 2 katına çıkardık. Dünyada sektörümüzde makine üreticileri içinde en büyük alana sahibiz” dedi.

Fabrikaları otomasyonla güçlendirerek rekabetçi kılıyor

Günümüzde dünya yatak üretiminde hiçbir fabrikada robotla montaj yapılmadığına dikkat çeken Güler, “Biz ilk defa montajda birinci ve ikinci aşamayı robotlu üretime çevirdik. İlk fabrikayı Polonya’da kurarak çalıştırdık. Ürettiğimiz tüm yatak üretim hatları robotlarla çalışmaya elverişli bir altyapıya sahip” diye konuştu. Küçük fabrikaların da otomasyona geçerek sektörde rekabetçi olmasını sağladıklarına vurgu yapan Osman Güler, sektörden gelen taleplere göre tesis geliştirmeleri ve kurulumları yaptıklarını, yatak makineleri üreten firmalar arasında dünyada en fazla satış yapan firma olduklarını söyledi. Güler, sektördeki yeniliklerin yüzde 70’ini yaparak öncülük ettiklerine değinerek, yerlilik oranının yüzde 75’ten fazla olduğunu, makine yazılımları da dahil özel siparişle ithal ettikleri dikiş kafası gibi özellikli ürünleri kendi Ar-Ge’lerinde geliştirerek yerlileştirdiklerini anlattı.

Dünyanın en büyük yatak üreticisinin fabrikası Elektroteks’ten

Türkiye’deki yatak üreticilerinin tamamına tesis kuran Elektroteks, aynı zamanda önemli bir ihracatçı. “Bugüne kadar 130’a yakın ülkeye ihracat yaptık. Çin’de günde 300 yatak üreten bir üretici bile bizi bilir. Bu Afrika’da da, Amerika’da da böyledir” diyen Osman Güler, ihracat kilogram değerlerini 35 dolar olarak açıkladı. Amerika pazarında ciddi bir ağırlığa sahip olduklarını ifade eden Güler, şunları söyledi, “İhracatımızdan yüzde 30 pay alan Amerika pazarı ile birlikte bu yıl Afrika ve Ortadoğu pazarını daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bulgaristan ve Amerika’da şirketlerimiz, 15 farklı ülkede de kendi elemanlarımız var.”