Pandemiyi fırsata çevirdi, 22 ülkeye ihracat yapıyor

Feedvit Kimya CEO’su İslambey Çağlar, koronavirüs dönemindeki başarıları sayesinde, kurulumu henüz 1 yılı yeni dolduran şirketinde nasıl 22 ülkeye ürün ihraç ettiklerini anlattı.

Korona döneminin başlaması ile beraber şirketler yurt dışı seyahatlerini tehlikeli buldukları için olası pazarlardan vazgeçti veya askıya aldı. Feedvit Kimya, pazarda doğacak olan boşluğu doldurmanın bir fırsat olacağını düşünerek, korona dönem planı çıkardı.

Bu plan, korona döneminde gidilebilecek ülkeler ve müşteri listelerinin oluşturulmasıyla başladı ve sadece 2020 yılı son ayları ve 2021 yılı içerisinde 15 ülkeye gidilerek tanıtım yapıldı. İthal ürün çekmek isteyen firma sahipleri; ‘’bu denli sıkıntılı dönemde bile ziyaret yapabilen firma bizi asla yarı yolda bırakmaz’’ diyerek anlaşmaya vardı.

Feedvit Kimya CEO’su İslambey Çağlar yaptığı açıklamada; ‘’Bu firmaların bazıları daha önce çalışmış olduğumuz müşterilerimiz, bazıları TradeAtlas b2b e-ticaret platformu sayesinde bulduğumuz yeni müşterilerimiz oldu. Özellikle bize çok büyük katkıda bulunan Qatar firmasını TradeAtlas sayesinde bulduğumu da inkar edemem. Başlangıcını yapmış olduğumuz işlerimiz, Çin’in navlun fiyatlarının da artmasıyla her geçen gün hız kazandı. Korona döneminde kazandığımız müşterilerimiz farklı ülkelerdeki tanıdıklarını da bizlere yönlendirerek müşteri portföyümüzün genişlemesine katkıda bulundu. 2021 yılının sonunda 22 ülkede bayilik vermiş, 1 ülkeye şube açmış ve 2 ülkede (birisi Avrupa ülkesi olacak şekilde) şube açmak için girişimlerde bulunmuş bir Feedvit Kimya oluştu. İlerleyen yıllarda hedefimiz daha da genişleyerek 60 ülkeye ihracat yapan bir firma haline gelmektir’’ dedi.

Çağlar, yeni kurulan firmalara; ihracata dayalı büyüme yolculuğunda geleneksel yöntemlerle birlikte dijital platformları da kullanarak (B2B), ihracat potansiyelini mevcut durumdan çok daha ileri taşıyabileceklerini, yüz yüze firma ziyaretlerini güçlendirmenin altın kuralının b2b e-ticaret platformlarını da kullanarak e-ihracattan geçtiğini, insanlarla iş dünyasında farklılık yaratarak daha samimi dili seçmelerini ve en önemlisi krizlerden nasıl fırsatlar yaratacaklarını araştırmalarını tavsiye etti. Çağlar bu nedenle Türkiye’de hali hazırda mevcut olan TradeAtlas gibi B2B e-ticaret platformlarını kullanmanın ihracat altyapısı oluşturmada kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.