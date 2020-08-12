"Pandemiyle 3 yıllık hedeflerimize 3 ayda ulaştık"

12 Ağustos 2020

Hepsiburada'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, "Geçen yıl e-ticaretin perakende içindeki payı yüzde 5 dolaylarında seyrederken, pandemiyle birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaştığımızı söylemek mümkün. Pandemi 3 yılda gelmeye beklediğimiz noktaya 3 ayda gelmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

Hepsiburada e-ticaret platformunun 40’tan fazla kategoride 30 milyondan fazla ürünün yer aldığı ve ayda 200 milyon ziyaret alan bir ekosistem olduğunu belirten Emirdağ, şunları kaydetti:

"Hepsiburada ayrıca Akıllı Operasyon Merkezi, on binlerce markanın, girişimcinin yer aldığı Pazaryeri modeli, kendi operasyonel lojistik yetkinliklerini sunduğu Hepsijet, et süt yumurta gibi tüm taze gıda süpermarket ihtiyaçlarını birkaç saat içinde tüketicinin kapısına getiren Hepsiexpress, dijital ödeme çözümleri sunduğu Hepsipay, e-ihracat programımız HepsiGlobal gibi hizmetler ve iştiraklarle dijital dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Bu hizmetleri sunarken Türkiye ile sınırlı kalmıyoruz. Silikon Vadisi ile Kapalı Çarşı kültürünü birleştiren, veri ile tecrübeyi harmanlayan bir ekibe sahibiz. İstanbul’u bir merkez olarak düşünüp, etrafındaki 4 saatlik uçak mesafesi içinde kalan 1 milyar müşteriye Türkiye’den hizmet vermek istiyoruz. Hepsiburada olarak Hindistan’ın batısıyla Almanya’nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikayesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak."

"Dijital altyapı, e-ticaret sektörünün varlığı açısından önemli"

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının internet kullandığını belirten Murat Emirdağ, ortalama 4,5 milyar insanın internet kullandığını aktardı. Bunlardan 346 milyonunun sadece bir yılda internet dünyasında giriş yaptığına dikkat çeken Emirdağ, "Rakamlar bu kadar hızlı yükselirken, artık tek bildiğimiz şey teknolojik ve dijital gelişmelerin de aynı hızda, durmadan daha ileri gitmeye devam etmesi gerektiği. Bu nedenle e-ticaret sektörünün devamlılığı sağlayabilmek için dijital altyapının sürekliliğine ve kuvvetli olmasına ihtiyacımız var. Hepsiburada olarak biz, her gün, operasyonel ve lojistik yetkinliklerimizi güçlendirmek üzere yatırımlarımıza durmadan devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde daha önce internetten hiç alışveriş yapmamış ya da sadece belirli ihtiyaçlarını karşılayan kesimin de online alışverişe kaudığını anlatan Emirdağ, Geçen yıl e-ticaretin perakende içindeki payının yaklaşık yüzde 5 olduğunu bildirdi. Pandemiyle birlikte 2023 yılında gelinmesi hedeflenen çift haneli rakamlara yaklaşıldığını açıklayan Emirağ, "Pandemi 3 yılda gelmeye beklediğimiz noktaya 3 ayda gelmemizi sağladı. Dolayısıyla, insanların pratikliğini, güvenliğini, hızını ve tüm avantajlarını tecrübe ettiği e-ticarete olan ilginin devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Kadın girişimci sayısında yüzde 140 artış yaşandı

Hepsiburada'nın, 2017 yılında “Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü” pragramını başlattığını hatırlatan Murat Emirdağ, programla birlikte iş ortakları arasındaki kadın girişimci oranının yüzde 25’e yükseldiğini bildirdi. Pandemi döneminde, artan e-ticaret talebiyle birlikte kadın girişimcilerin de işlerini e-ticarete taşımaya devam ettiğini söyleyen Emirdağ, “2020 Mart-Haziran döneminde programa başvuran ve mağazalarını açan kadın girişimci sayısında yüzde 140’a varan artış gözlemledik. Hepsiburada’da her gün daha fazla kadın girişimcinin işini e-ticarete taşımasından veya e-ticarette işini kurmasından büyük mutluluk duyuyoruz." yorumunu yaptı.

5 bin kişilik bir ek istihdam sağlayacak

Gebze Akıllı Operasyon Merkezleri, Hepsijet Lojistik ve Hepsiexpress birimlerinde görevlendirmek üzere 2020 sonuna kadar 5 bin kişilik bir ek istihdam sağlamayı planladıklarını açıklayan Murat Emirdağ, ayrıca tekstil perakendecileri ve markalarına destek olmak amacıyla Perakende Dayanışma Hareketi’ni hayata geçirdiklerini, bu kapsamda BMD üyesi markalara verdikleri ekstra ticari teşviklerin yanı sıra pazarlama, e-ihracat, lojistik ve teknoloji alanlarında destekler sunmaya başladıklarını söyledi.