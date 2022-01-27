Panelsan’ın halka arz başvurusu onaylandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımladı. Bültene göre, Kurul, Panelsan Çatı Cephe Sistemleri'nin pay başına 10,20 liradan halka arz başvurusunu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin 400 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu kabul etti.

SPK, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye 586 bin 969 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.