PanPan Un, paketli un pazarında ilk üçe girmeyi hedefliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Doruk Un Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, pazarlama yatırımları ile 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük 3 paketli un markasından biri olmayı amaçladıklarını söyledi.

Marka, tam buğday, sade kek, baklava-börek ve çok amaçlı buğday unu olmak üzere 4 farklı ürün grubuna eklemek üzere glutensiz un ve Türkiye’de ilk defa beyaz unun lezzetini, buğdayın sağlık ve besleyiciliğini bir arada sunacak olan ‘Sağlıklı Un Kategorisi’ için de çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan marka, evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklavacı ve pastanelere kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına uygun özel ürünler geliştiriyor.

Sorumlu üretim prensipleri çerçevesinde doğal hammaddeler ve doğa dostu süreçler ile yenilikçi ürünler üreterek, tüketicilerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Erbap, "Perakende un pazarında tüketici davranışlarını değiştirmeye odaklandığımız kullanım amacına özel paketli un çeşitlerimizle ciddi bir büyüme hedefliyoruz.

Yeni dönemde artık paketli un pazarında ‘Her Lezzetin PanPan Un’u ayrı’ diyerek kullanım amacına ve lezzete uygun yeni bir dönem başlatıyoruz. 5 yıl içinde yıllık 50 bin tondan fazla tonaja ulaşarak Türkiye’nin en büyük 3 paketli un markasından biri haline gelmeyi hedefliyoruz’’ dedi. Erbap, yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi, 60 bin ton buğday kapasitesinie sahip olduklarını aktardı.

Türkiye’de yılda 8 milyon ton un tüketiliyor

Türkiye’nin yıllık 30 milyon ton un üretimi kapasitesinin yüzde 50’sini kullandığını kaydeden Doruk Un Genel Müdür Yardımcısı Ozan Türk, yıllık 3 milyon tonla dünyanın en çok un ihracat yapan ülkesi konumunda olduğunu bildirdi. İç piyasa tüketiminin yıllık 8 milyon ton olduğunu ifade eden Türk, "Türkiye’de tüketici pazarı, toplam pazarın yüzde 6’sını oluşturuyor. Paketli un hanelerin yüzde 88’ine giriyor.

Tüketiciler yılda 5,4 kez paketli un satın alıyor ve tek seferde ortalama 4 kg un satın alınıyor. 5 yıllık projeksiyonda toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 20’sini paketli un ve perakende pazarı oluşturacak. Paketli un çeşitlerimizle ihracat tarafında da büyüme hedefliyoruz’’ dedi.