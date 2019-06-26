Panu Teknoloji, firmalara teknolojik çözümler sunuyor

26 Haziran 2019

NEVŞEHİR/DÜNYA

Kapadokya Teknopark'ta yer alan Panu Teknoloji, firmaların verimliliklerini artırıp, maliyetlerini düşürecek yazılım ve donanım ürünleri ile hizmet veriyor. Şirketin kurucu ortaklarından Aykut Kartal, "İlk önceliğimiz iş süreçlerinin hızını ve kalitesini artırmaya yönelik iş uygulama yazılımlarının üretimini ve satışını yapmak" diyerek firma faaliyet konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kartal, "DİA Kurumsal Yönetim ile ticari yazılımların yanında ERP ve MRP çözümleri sunuyoruz. E- Tahsilat için web tabanlı PanuPay yazılımı, firmalara özel kolay kullanım panelli web sayfası ve işlerini kolaylaştıracak web tabanlı yazılımları PanuNet ile İndex, Armada, Penta gibi donanım şirketlerinin bayiliği ile profesyonel donanım hizmetleri, Sam4S markası ile OT/VT ürünleri, müşteri bilgilendirme ve reklam amaçlı toplu SMS hizmetlerini PanuSMS ile PanuOtel ile otellerin yazılım, Hotspot, Otel TV, E-Mail ile ödeme almak gibi otellerine değer katacak teknolojik dokunuşlar yapıyoruz" dedi.

"PanuPay E- Tahsilat sistemi ile hedef 2023 Nakitsiz Türkiye"

Panu Teknoloji, firma ve kurumların alacaklarını kredi kartı ile tahsil ederken, ihtiyaçları olan sanal POS altyapısını oluşturmaları için geliştirdikleri PanuPay yazılımı ile 'Nakitsiz Türkiye' vizyonu için çalışıyor. PanuPay hakkında bilgiler paylaşan Kartal, "2023 yılında 'Nakitsiz Türkiye' vizyonu kapsamında, firmaların alacaklarını kredi kartı ile tahsil ederken, ihtiyaçları olan sanal POS altyapısını oluşturuyoruz" dedi.

Kartal, "Bizde bulut teknolojisinin Türkiye’deki öncülerinden DİA Kurumsal Yönetim yazılımları ile firmaların bilgiye her yerde ulaşmalarını istiyoruz, Bunu da bulutta çözerek firma çalışanlarına ve patronlarına mobilite sağlıyoruz, Günümüz iş dünyasında artık herkes mobil, bu mobiliteye de DİA gibi web tabanlı, bulut teknolojili yazılımlarla ulaşabiliriz" diye konuştu.

"Sektörümüz büyümeye devam edecektir"

Sektörde yetişmiş eleman sıkıntısını hem kendi firmalarında hem de iş yaptıkları firmalarda yaşadıklarını söyleyen Kartal, "Bunu aşmak için de başta mesleki eğitim olmak üzere, gençlerimizi kabiliyetlerine göre okul hayatına devam ederken yönlendirme yapmak gerekiyor. Yapay zekaların ve robotların bir çok işi yapması ile birlikte, işlerimiz daha da kolaylaşacak, bunu da yazılımlar sayesinde yapacağız, dolayısıyla sektörümüz büyümeye devam edecektir" dedi. Kartal, 2019 yılına yönelik olarak da "Yılın ilk ayına hareketli başladık, bugünlerde biraz yavaşlama da olsa, özellikle E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye gibi E-Devlet uygulama kriterlerinin aşağıya düşmesi nedeniyle bu tarafta biraz daha fazla hareket bekliyoruz" ifadelerini kullandı.