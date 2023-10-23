Papara, BJK Card'ı kullanıma sundu

Yeni sezonda Beşiktaş'la sponsorluk anlaşmasının kapsamını genişleten , futbol takımının konç ve kol sponsoru olduğunu duyuran Papara, şimdi de Beşiktaş taraftarı için özel kart üretti.

Papara, Beşiktaş taraftarlarına ayrıcalıklar sunan, Beşiktaş logosu ve Beşiktaş renkleriyle tasarlanan ön ödemeli kart ürünü BJK Card'ı taraftarla buluşturdu.

Kartal Yuvası'nda yüzde 10 indirim

BJK Card, Papara Card kullanıcılarının yararlanabildiği 'Cashback'lere ek, kulübün lisanslı ürünlerini satan mağazalar zinciri Kartal Yuvası'nda da yüzde 10 'Cashback' avantajı sunuyor.

BJK Card sahipleri, Kartal Yuvası mağazalarında ve internet sitesinde yaptıkları harcamalardan her ay toplam 100 TL "Cashback" kazanabiliyor. BJK Card kullanıcıları, bu taraftar ürünüyle bir yandan takımlarına bağlılıklarını gösterirken, bir taraftan da sezon içinde planlanan maç bileti ve imzalı forma çekilişlerine katılma hakkı elde edebiliyor.

Papara’nın sunduğu Papara Card ve Koleksiyon Kart gibi diğer kart ürünleriyle benzer özellikler taşıyan BJK Card, tüm dünyada ve internet alışverişlerinde kullanabiliyor.

Anlaşmalar üç ayda bir yenileniyor

Papara'nın üç ayda bir yenilenen "Cashback" programıyla anlaşmalı markalarda harcadıkça anında nakit kazandıran kartla, ATM’lerde para çekme/yatırma, aboneliklerini yönetme gibi işlemler de gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcılar, BJK Card’ı Papara’dan tek seferlik ücret karşılığında sipariş edebiliyor.