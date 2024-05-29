Papara, Pakistan merkezli SadaPay'i satın aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te İspanyol Rebellion'ı satın alan Papara, global büyüme planları kapsamında Avrupa'nın ardından Güney Asya'yı da teknolojisini ve bilgi birikimini götürdüğü coğrafyalar arasına ekledi.

Brandon Timinsky tarafından 2019'da kurulan, kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ve yıllık 1,5 milyar dolar ödeme hacmine ulaşan SadaPay, hızlı büyüyen elektronik para kuruluşları arasında yer alıyor. Mastercard işbirliğiyle Orta Doğu ve Asya (MEA) bölgesindeki ilk numarasız banka kartını kullanıma sunan SadaPay, Pakistan'da finansal dönüşümün öncüsü olarak öne çıkıyor.

SadaPay, kuruluşundan bu yana, Recharge Capital ve Kingsway Capital liderliğindeki iki turda 20 milyon dolar yatırım aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, "Son yıllarda ülkede gerçekleşen en önemli fintech yatırımı olan bu satın alma ile SadaPay'in yenilikçi ve cesur atılımlarını, Papara'nın güçlü teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla güçlendirerek SadaPay'in bölgenin en önemli fintech oyuncusu haline gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenci, Papara'nın, istikrarsızlığı istikrara, kayıpları kazanca, engelleri avantaja, değişkenliği dayanıklılığa, verimsiz yatırımları ise karlı büyümeye dönüştürme vizyonuyla ilerlediğini vurguladı.

Şirketin SadaPay markası ile çalışmalarına devam edeceğini belirten Kenci, "Nüfus artışının, Pakistan ekonomisinin büyümesine pozitif etki edeceği, bunun da ülkeyi gelecek 50 yılda dünyanın en büyük ekonomileri arasına taşıyacağı öngörülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Pakistan'ın çeyrek milyarlık nüfusuna değer yaratacağına inanıyoruz"

SadaPay Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Brandon Timinsky ise Papara'nın sektördeki uzmanlığından, ileri teknoloji altyapısından ve ürün çeşitliliğinden yararlanacakları için son derecede şanslı olduklarının altını çizerek, "SadaPay'in güçlü markası, olağanüstü ekibi ve yerel temelleri ile birleştiğinde bu satın almanın, kullanıcılarımıza değer sunma hızımızı önemli ölçüde artıracağına ve Pakistan'ın çeyrek milyarlık nüfusuna değer yaratacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.