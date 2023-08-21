Papara'dan 7/24 altın alım-satımı

Şirketin açıklamasına göre "Kıymetli Maden Hesabı" adı verilen yeni ürünle yakın gelecekte platin ve gümüş alım satımının da yapılabilecek.

Haftanın her günü, günün her saati altın alım satımını dilerlerse tutar girerek, dilerlerse de gram belirterek gerçekleştirebilen kullanıcılar, gram altın fiyat değişim grafiğini de uygulamadan takip edebiliyor.

0,01 gram altınla dahi yatırımlarına başlayabilen Papara kullanıcıları, piyasa kapalı olsa da düşük makas aralığıyla, düşük alış/satış fiyat farkıyla işlem yapabiliyor.

Goldtag'la işbirliği

Papara'nın altın al/sat özelliği, Hacettepe Teknokent’te faaliyet gösteren Fintag Yazılım Danışmanlık AŞ tarafından, MASAK, BDDK ve TCMB gibi kurumlardan görüş alınarak geliştirilen Goldtag'in altyapısını kullanıyor.

Papara’da Kıymetli Maden Hesabı açan kullanıcılar adına otomatik olarak Goldtag'de de bir hesap açılıyor.

Altın al/sat özelliği, Papara'da kıymetli maden alım satımı döneminin ilk ürünü olarak konumlanıyor.

İlerleyen süreçte Papara kullanıcılarının altından sonra en kıymetli madenlerden sayılan gümüş ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla talebi artan platinin alım satımını da yapabileceği belirtiliyor.