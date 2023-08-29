Papara'dan 'Doktorum Cebimde'yle uzman doktor muayenesi

Papara, sigorta ürünlerine bir yenisini ekledi.

Doktorum Cebimde Sigortası'nı satın alan Papara kullanıcıları, pek çok farklı branştan uzman doktorla 1 yıl boyunca görüntülü görüşme hakkı elde ediyor.

Doktorum Cebimde Sigortası'nı satın alan Papara kullanıcıları, çocuk hastalıkları, dermatoloji, iç hastalıkları, beyin cerrahisi, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, ortopedi, aile hekimi, genel cerrahi, onkoloji, kadın hastalıkları ve doğum gibi 14 branşta 50'ye yakın uzman doktor için 7 gün, 24 saat randevu oluşturabiliyor.

Tek fiyattan sunuluyor

Tek fiyattan sunulan ve bir yıl boyunca geçerli olan sigorta ürünüyle kullanıcılar, 50'ye yakın doktor arasından seçtikleri uzmanlarla randevu tarih ve saatlerinde ücretsiz görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor.

Doktorum Cebimde Sigortası'nın kapsadığı tıbbi uzmanlık alanları arasında diyetisyen ve psikolog da yer alıyor. Kullanıcılar, seçtikleri diyetisyen ve psikologla yılda 6 kez ücretsiz görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor. Ayrıca sigorta ürünü ferdi kaza teminatları da içeriyor.

Yılda bir kez ücretsiz test hakkı

Papara'dan kendileri için ya da başkası için birkaç adımda Doktorum Cebimde Sigortası satın alan Papara kullanıcıları, anlaşmalı kuruluşlarda geçerli olan ve tam kan sayımı, tam idrar testi, total kolesterol, açlık kan şekeri, EKG, tek yönlü akciğer grafisi, sedimantasyon ve doktor değerlendirme süreçlerini kapsayan check-up hediyesinden yılda bir kez ücretsiz yararlanabiliyor.

12 aylık taksit seçeneği

Öte yandan Papara'nın harcadıkça anında nakit kazandıran Cashback programının geçerli olduğu sigorta ürününü satın alan kullanıcılar, hesaplı sigorta bedelinin yüzde 5'ini anında nakit olarak kazanıyor. Ayrıca Papara kullanıcıları, Doktorum Cebimde'yi kredi kartına 12 aya varan taksit seçeneğiyle satın alabiliyor.

Doktorum Cebimde online sağlık danışmanlığı hizmeti aracılığının yanı sıra şimdiye kadar "Cep Telefonu Sigortası", "Evcil Hayvan Sigortası", "Seyahat Sağlık Sigortası" ve "Konut Sigortası" ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan Papara, ilerleyen süreçte "Ferdi Kaza Sigortası", "Tamamlayıcı Sağlık" ve "Deprem Sigortası" gibi ürünlerini devreye almayı planlıyor.