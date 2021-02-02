Paraguas Alüminyum, sosyal mesafe için alanları bölüyor

Pandemi ile birlikte sosyal mesafenin gündeme gelmesiyle iş ve yaşam alanlarında ofislerde ve evlerde yeni yaşam alanları oluşturma ihtiyacı doğdu. Bu alanlar arasında bölmeleri sağlayan ürünlere talep arttı. Faslı genç girişimci Bouchra Labrahmi Çeşmeci tarafından kurulan Paraguas Alüminyum Sistemleri, ihracattan iç piyasaya dönmeye başladı.

Fransa Cannes’da işletme yönetimi okuduktan sonra 2014 yılında Türkiye’ye de İngilizce işletme bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Çeşmeci, ardında evlenip Türkiye’ye yerleşti. İngilizce, Arapça, Türkçe, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 5 dil bilen Çeşmeci, sektörde çalıştıktan sonra Haziran 2020’de kendi üretim atölyesini kurdu. Şirketin ismini İspanyolca ‘şemsiye’ anlamına gelen Paraguas Alüminyum olarak belirlediklerini söyleyen Bouchra Labrahmi Çeşmeci, ürettikleri ürünler arasında, pergola sistemleri, bioklimatik, giyotin cam sistemleri, zip perde, tente ürünleri, güneş enerjili gölge sistemleri, alüminyum sistemleri, büyük gölge çadırları ve araç otoparkları için tentelerin yer aldığını söyledi.

Özel sipariş alıyor

Ürünlerin yüzde 95'ini demonte olarak ihraç ettiklerini aktaran Çeşmeci, “Yüzde 5’ini iç piyasaya özel sipariş şeklinde üretiyoruz. Yurtdışı piyasada bu işi yapabilen firma sayısı azlığından ve yurtdışı ilişkilerimizden dolayı hedeflemeyi ihraç olarak belirledik. Fakat özellikle pandemi esnasında alanların bölünme gereksiniminden dolayı iç piyasadan çok fazla talep alıyoruz. Yurtiçi piyasaya hiç üretmiyorken yüzde 5’ini ayırdık şimdilik. Talep böyle giderse iç piyasa üretimini yüzde 10-15'lere çıkarabiliriz.” diye konuştu.

Hem gölgelendiriyor hem de yağmurdan koruyorlar

Pandemi ile dış alan kullanımının artmasına bağlı olarak özellikle ticari ünitelerde mekanlarda bölme işlerinde artış gözlemlendiğini belirten Çeşmeci, “Bu alanda Giyotin, rolling roof, biyoklimatik, çift cam, katlanır cam ve pergola sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler cep telefonu uygulamaları ile dünyanın her yerinden sistemleri yönetebiliyor.” diye konuştu.

Ayrıca çöllerde istenen boyutta aktivite çadırlarının kurabilmesine imkan sunduklarını aktaran Çeşmeci, “Örneğin Libya’ya ihraç ettiğimiz her birisi 150-200’er metrekarelik 6 büyük çadırı biz yolladık ve orada sahra hastanesi olarak kullanıldı.” dedi.

Gölgelendirme sistemlerinin aynı zamanda yağmurdan koruyan sistemler şeklinde değerlendirildiğini belirten Çeşmeci, “Yazlık evlerden yeni projelere, teraslardan turistik tesislere, restoranlardan nitelikli yapılara kadar çok fazla kullanım alanı bulunuyor. Bahçelerde, teras katlarda ve balkonlarda pergola kullanımı yaygınlaşıyor. Kış bahçeleri gibi alanlarda son kullanıcıya hitap ediyor. Projeler bittikten sonra ek olarak yaptırılıyor ve evlere değer katıyor.” ifadelerini kullandı.

5 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

Pergola ve modern gölgelendirme sistemlerini imalat başarılarında Suriye asıllı Yahya usta ile birlikte çalışmalarının etkili olduğunu ifade eden Çeşmeci, “Tekniği ve imalatı Yahya Usta, alım, satış, ihracat, idare ve diğer tüm konularını ben gerçekleştiriyorum. Her ikimizin de özellikle Arap ülkelerinde ciddi bir portföyünün olması, yakın coğrafyada yollarını açtı. Altı ay gibi kısa bir sürede 13 ülkeye yaklaşık 200 bin dolarlık ihracat yaptık. Hedefimiz 2021 yılı sonuna kadar 5 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmak.” şeklinde konuştu.