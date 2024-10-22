Param, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı

ParamPOS ile yapılan işlem adedi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış göstererek 70.2 milyon olarak açıklandı. ParamPOS aracılığıyla yılın üçüncü çeyreğinde yapılan işlemlerin yaklaşık yüzde 35'i taksitli yüzde 65'i tek çekim olarak gerçekleşti.

Ortalama sepet tutarı 2023 yılının üçüncü çeyreğine göre yüzde 47 artış gösterirken, yılın üçüncü çeyreğinde en çok harcama 20 Ağustos'ta yapıldı.

Banka kartı işlem hacmi önceki yıla göre yüzde 80, kredi kartı işlem hacmi yüzde 111 artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte ParamPOS ile işlem hacmi en fazla olan ilk 3 sektör, marketler, muhtelif ve spesiyalite perakende satış dükkanları, restoranlar olarak sıralandı.

ParamKart ile yapılan işlem adedinde 2023'ün aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6, işlem hacminde ise yüzde 97, oranında büyüme sağlandı.

ParamKart'la en fazla harcama yapılan sektörlerin sıralaması, tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını da ortaya çıkardı. Verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde ParamKartlılar işlem adedi baz alındığında en çok market alanında harcama yaptı. Harcamalarda ikinci sırada hizmet sektörü, üçüncü sırada ise restoran yer aldı.

ParamKart ile 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yapılan harcamaların büyük çoğunluğu, önceki senelerde olduğu gibi İstanbul'da gerçekleşti. Harcama oranlarında İstanbul'u sırasıyla, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli izledi. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde en çok harcama yapılan gün 11 Eylül oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, 2024'ün üçüncü çeyreğinde büyümelerini sürdürerek fintek ekosistemindeki öncü konumlarını pekiştirdiklerini kaydetti.

Yılmaz, yılın üçüncü çeyreğinde elde ettikleri verilerle yeni rekorlara imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"ParamPOS'un işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'lük bir artışla 90,4 milyar liraya yükselirken, ParamKart'ın işlem hacmi ise yüzde 97 artışla 8,5 milyar liraya ulaştı. Müşteri memnuniyetini odağımıza alarak ve güvenlerini sürekli kazanarak elde ettiğimiz bu başarıyı daha da ileri taşımayı 2024 yılını da rekorlarla geride bırakmayı hedefliyoruz. Üreticiden tüketiciye kadar uçtan uca bütünleşik finans hizmetleri sunarak bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için finansın teknolojiye dokunduğu her noktada değerli çözümler üretmeye devam edeceğiz."