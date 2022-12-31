Param, kârının yüzde 20’sini çalışanlarıyla paylaşacak
Daha önce yaptığı yemek, yol ve maaş zammı düzenlemeleriyle çalışanlarına katkı sağlayan finansal teknoloji şirketi Param, şimdi de net kârının yüzde 20’sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL’yi çalışanlarıyla paylaşacak.
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Param CEO’su Emin Can Yılmaz, “Param'ın başarısında, çalışanlarımızın büyük pay sahibi olduğunu düşünüyoruz. Kendini işine adayarak çalışan değerli arkadaşlarımızın katkısıyla bugünlere geldik. Başarı hikâyemizi çalışanlarımızla birlikte yazdık. Aldığımız kararla, şirketimizin net kârının yüzde 20’sini çalışanlarımızla paylaşıyoruz’’ dedi.