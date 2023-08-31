Param'da hedef, 10 milyar $ büyüklükle decacorn olmak

Birol BOZKURT

Türkiye’nin önde gelen finansal teknoloji şirketlerinden Param 1 milyar dolar değerini geçerek unicorn olmayı başardı. Orta ve uzun vadeli hedeflerini de belirleyen şirket, 4 yıl sonra 10 milyar dolar değerini geçerek decacorn olmayı planlıyor.

Param Kurucusu ve Ceo’su Emin Can Yılmaz, “Bütün planlamalarımızı yaptık önümüzdeki yılın başında 1- 1,5 milyar dolarlık değerleme ile yeni yatırımcı turuna çıkmak istiyoruz. 2027 yılında da 10 milyar dolardan fazla değerleme ile yurtdışında halka arz planlıyoruz.

Ayrıca uzun vadeli hedeflerimiz arasında dijital banka olarak hizmet vermek de var. Bütün yatırımlarımızı yaptıktan sonra ulaşmak istediğimiz nihai hedeflerimiz bunlar” dedi. Kendisi bir yazılımcı olan Emin Can Yılmaz’ın hayatı tam bir başarı hikayesi.

Kurucusu olduğu Param’ı girişimciliğin en zor olduğu yıllarda kurduklarını söyleyen Emin Can Yılmaz, “Şu anda çok hızlı bir büyüme sürecindeyiz. Ocak ayında bu yıl ciro hedefimizi 113 milyar TL olarak belirlemiştik, ancak şimdiden 100 milyar TL’yi geçtik. Yıl sonunda 160 milyar TL’ye ulaşmış oluruz. Yaptığımız satın alımlarla ve yatırımlarla Türkiye’de büyürken, asıl hedefimiz olan Avrupa’da da hızlı bir büyüme kaydediyoruz. Son yaptığımız satın alımların amacı da bu” dedi.

“Twisto, rekabette bize güç katacak”

Yurtdışında büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım daha atarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen finteklerinden biri olan Twisto’yu satın aldıklarını söyleyen Param Ceo’su Emin Can Yılmaz, "Twisto'yu satın alma kararımız, Avrupa'da büyüme stratejimize verdiğimiz önemin ve önceliğin en önemli göstergelerinden birini oluşturuyor.

Satın alma stratejimiz, hızlı büyüme hedeflerimizin önemli bir parçası olmakla birlikte; seçici davranıyor, aynı vizyonla hareket edebileceğimiz şirketlere yatırım yapıyoruz. Avrupa'nın lider fintekleri arasında bulunan Twisto da Param'ın yan yana yürüyebileceği güçlü bir yol arkadaşı. Başarılarından, ürünlerinden, uzman insan kaynaklarından ve potansiyelinden etkilendiğimiz Twisto'nun yeni pazarlarda ve rekabette bize güç katacağına inanıyoruz.

En önemlisi de Twisto sayesinde Avrupa’da da milyonlarca yeni müşteriye ve on binlerce iş ortağına dokunabilir konuma geliyoruz. Köklü deneyimlerimiz ve geliştirdiğimiz üstün finansal teknolojilerle herkes için her yerde fark yaratmaya hazırız. Önümüzdeki dönemde de heyecan yaratacak gelişmeler paylaşmaya devam edeceğiz. Avrupa’nın batısına Fransa, Almanya gibi ülkelerde know-how’ı geliştirip tüm Avrupa’da etkin bir şirket olma hedefimiz var. Twisto satın almasıyla Çekya bölgesinde know-how’ımız gelişti” diye konuştu.

“Finans kuruluşlarında hedefimiz ilk 10’a girmek

Kendilerini gömülü finans şirketi olarak konumladıklarını söyleyen Emin Can Yılmaz, “Univera satın almamız da bunu destekliyor. Son yaptığımız satın alımlarla 1.500 çalışana ulaştık, 2024 yılı sonunda 2.000 çalışanın üstüne çıkılacağız. Tüm finans kuruluşları (bankalar da dahil) arasında ilk 10’a girme hedefimiz var. Uzun vadeli hedeflerimiz arasında dijital banka lisansı almak da var.

‘Herkes için her yerde hayatı finansal teknolojilerle kolaylaştırmak' vizyonumuz ile çözümler sunarken, sektördeki lider konumumuzu devam ettiriyoruz. 2022 yılında; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo Capital’den 217 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alarak sektörün en değerli finteki haline geldik. Kullanıcı sayımız 2022'de 5 milyona, kart sayımız 7 milyona, Param ile yapılan harcama tutarı ise 9,2 milyar TL'ye ulaştı” ifadelerini kullandı.