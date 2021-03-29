Paramla hizmete girdi

Dijital para birimlerinin ilki olan Bitcoin, son dönemde rekor üstüne rekor kırarken, bu alandaki uygulamaların sayısı 8 bine ulaştı ve yeni teknolojilerin sayısı hızla artıyor. Cenk Angın tarafından hayata geçirilen ‘Paramla’ uygulaması, popüler kripto paralar da dahil olmak üzere, kullanıcıların tüm finansal varlıklarını tek bir noktadan, kolaylıkla takip etmelerini sağlıyor. Uygulama; finansal varlıkların toplam değerini, istenilen para birimi cinsinden ve yüzdesel dağılımı ile cep telefonundan kullanıcıya ulaştırıyor. “Paramla” uygulaması, kullanıcının kimliğine ilişkin hiçbir bilgi sormuyor ve saklamıyor.

“Paramla” uygulaması ile Türk Lirası, döviz, altın-gümüş, hisse senedi ve kripto para kategorilerinde sahip olunan tüm varlıkların değerlerini, istenilen para birimi cinsinden, sade, kullanışlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi ile takip etmek mümkün. Uygulama dili Ayarlar ekranından Türkçe veya İngilizce olarak seçilebilirken, para birimi tercihi de aynı ekran üzerinde düzenlenebiliyor.