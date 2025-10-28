Paramount Skydance 8,4 milyar dolarlık tarihi birleşmenin ardından 1.000 kişiyi işten çıkaracak

Paramount Global ile Skydance Media’nın 8,4 milyar dolarlık birleşmesinin ardından yeniden yapılanma süreci başladı. Konuya yakın kaynaklar, Paramount Skydance’in çarşamba günü yaklaşık 1.000 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

İşten çıkarmaların, birleşme sonrası operasyonel verimliliği artırmak ve şirketin yeniden yapılandırma planı kapsamında gerçekleştirileceği öğrenildi.

Yüzde 5’lik küçülme planı

Aralık 2024 itibarıyla Paramount’un tam ve yarı zamanlı çalışan sayısı 18.600, proje bazlı çalışan sayısı ise 3.500 olarak kaydedilmişti. Yeni işten çıkarma dalgası, toplam istihdamın yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor.

Şirket içi kaynaklar, bu kararın “birleşme sonrası mali dengeyi sağlama” adımlarının ilk aşaması olduğunu ifade etti.

Warner Bros Discovery reddetmişti

Paramount Skydance’in küçülme hamlesi, Warner Bros Discovery yönetim kurulunun, şirketin yaklaşık 60 milyar dolarlık teklifini reddetmesinin ardından geldi.

Analistler, bu gelişmenin Paramount’un agresif büyüme planlarını yavaşlatarak daha maliyet odaklı bir stratejiye geçiş yaptığını gösterdiğini belirtiyor.